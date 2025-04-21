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Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan O.D. gözaltına alındı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi. O.D. adlı kişinin kamyonetin kasasında bağlı bulunan köpeğe elindeki halatla şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilere neden olan görüntülerden sonra valilik harekete geçti. Yaşanan olayın üzüntüyle öğrenildiği, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan videoda bir köpeğe eziyet edildiğini gösteren görüntüler üzerine Valilik tarafından olaya el konulduğu bildirildi.Yomra Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş ve adli-idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca köpek alınmış olup barınağa teslim edilecektir." denildi.Köpeğin koruma altına alındığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/sokak-kopegine-siddeti-sikayet-etmek-istedi-sahsi-kopeginiz-degil-sokak-kopegi-diyerek-reddedildi-1085865147.html
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yomra belediyesi, trabzon, şiddet, hayvana şiddet
yomra belediyesi, trabzon, şiddet, hayvana şiddet

Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

07:59 21.04.2025
© FotoğrafTrabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© Fotoğraf
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Trabzon'da kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan O.D. gözaltına alındı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Yomra Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde hayvana şiddet vakası yaşandığı kaydedildi. O.D. adlı kişinin kamyonetin kasasında bağlı bulunan köpeğe elindeki halatla şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Tepkilere neden olan görüntülerden sonra valilik harekete geçti. Yaşanan olayın üzüntüyle öğrenildiği, şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan videoda bir köpeğe eziyet edildiğini gösteren görüntüler üzerine Valilik tarafından olaya el konulduğu bildirildi.
Yomra Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca olayı gerçekleştiren kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş ve adli-idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca köpek alınmış olup barınağa teslim edilecektir." denildi.
Köpeğin koruma altına alındığı vurgulandı.
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