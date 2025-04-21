Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

"Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon'umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."