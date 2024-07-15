https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/sokak-kopegine-siddeti-sikayet-etmek-istedi-sahsi-kopeginiz-degil-sokak-kopegi-diyerek-reddedildi-1085865147.html
Sokak köpeğine şiddeti şikayet etmek istedi, 'şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği' diyerek reddedildi
Sokak köpeğine şiddeti şikayet etmek istedi, 'şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği' diyerek reddedildi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir kişi, yavru sokak köpeğinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:06+0300
2024-07-15T10:06+0300
2024-07-15T10:06+0300
yaşam
sokak köpeği
şiddet
hayvana şiddet
antalya
hayvan sevgisi
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Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yaşayan yavru bir köpeğin, yine aynı mahallede ikamet eden yaşlı bir adam tarafından darp edildiği öne sürüldü. Yavru köpeğin koruma altına alınması ve darp eden şahsın ceza alması için karakola şikayet başvurusu yaptığını belirten Çağlar Bodrumlu, köpeğin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olamadığını ifade etti. Bodrumlu, olaya ilişkin yaklaşık 30-35 saniyelik bir video kaydı alarak yeniden karakola gittiğini belirterek, "Adam tam eli havada vururken görüntü olmadığı için şikayet kaydı alamayacaklarını söylediler. 'Şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği, şahsi köpeğiniz olsaydı mala zarar vermekten şikayet kaydı alabilirdik' dediler" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/sokak-kopeklerine-yonelik-kanun-tbmmde-kuduz-olan-kopeklerin-uyutulmasi-planlaniyor-1085803004.html
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sokak köpeği, şiddet, hayvana şiddet, antalya, hayvan sevgisi
sokak köpeği, şiddet, hayvana şiddet, antalya, hayvan sevgisi
Sokak köpeğine şiddeti şikayet etmek istedi, 'şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği' diyerek reddedildi
Antalya'da bir kişi, yavru sokak köpeğinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini söyledi.
Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yaşayan yavru bir köpeğin, yine aynı mahallede ikamet eden yaşlı bir adam tarafından darp edildiği öne sürüldü.
Yavru köpeğin koruma altına alınması ve darp eden şahsın ceza alması için karakola şikayet başvurusu yaptığını belirten Çağlar Bodrumlu, köpeğin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olamadığını ifade etti.
Bodrumlu, olaya ilişkin yaklaşık 30-35 saniyelik bir video kaydı alarak yeniden karakola gittiğini belirterek, "Adam tam eli havada vururken görüntü olmadığı için şikayet kaydı alamayacaklarını söylediler. 'Şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği, şahsi köpeğiniz olsaydı mala zarar vermekten şikayet kaydı alabilirdik' dediler" diye konuştu.