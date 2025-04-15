https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/trtnin-dizisinden-cikarilmisti-aybuke-pusatin-tiyatro-oyunu-iptal-edildi-1095406206.html
TRT'nin dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi
TRT'nin dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi
Sputnik Türkiye
Aybüke Pusat, CHP’nin 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısına destek verdiği paylaşımları nedeniyle önce TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T14:43+0300
2025-04-15T14:43+0300
2025-04-15T14:43+0300
türki̇ye
aybüke pusat
chp
boykot
tiyatro
trt
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TRT ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, bu kez de sahneye veda etti. Pusat'ın başrolünde yer aldığı ‘Chaplin’ adlı tiyatro oyunu, organizasyon şirketinin kararıyla iptal edildi.19 Nisan’da sahnelenmesi planlanan oyun, bilet sahiplerine gönderilen e-posta ile iptal edildiği açıklandı.Bilet sahiplerine iade bildirimi gönderildiOyunun iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Etkinlik organizasyon şirketinin talebi doğrultusunda oyun iptal edilmiştir. Bilet bedeliniz kısa sürede tarafınıza iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/trt-ile-yollari-ayrilmisti-unlu-oyuncudan-ilk-aciklama-geldi-1095155183.html
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aybüke pusat, chp, boykot, tiyatro, trt
aybüke pusat, chp, boykot, tiyatro, trt
TRT'nin dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi
Aybüke Pusat, CHP’nin 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısına destek verdiği paylaşımları nedeniyle önce TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı, şimdi ise yer aldığı ‘Chaplin’ tiyatro oyunu organizatör kararıyla iptal edildi. 19 Nisan’daki gösterim iptal edilerek bilet sahiplerine iade bildirimi yapıldı.
TRT ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, bu kez de sahneye veda etti. Pusat'ın başrolünde yer aldığı ‘Chaplin’ adlı tiyatro oyunu, organizasyon şirketinin kararıyla iptal edildi.
19 Nisan’da sahnelenmesi planlanan oyun, bilet sahiplerine gönderilen e-posta ile iptal edildiği açıklandı.
Bilet sahiplerine iade bildirimi gönderildi
Oyunun iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Etkinlik organizasyon şirketinin talebi doğrultusunda oyun iptal edilmiştir. Bilet bedeliniz kısa sürede tarafınıza iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.