https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/trtnin-dizisinden-cikarilmisti-aybuke-pusatin-tiyatro-oyunu-iptal-edildi-1095406206.html

TRT'nin dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi

TRT'nin dizisinden çıkarılmıştı: Aybüke Pusat'ın tiyatro oyunu iptal edildi

Sputnik Türkiye

Aybüke Pusat, CHP’nin 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısına destek verdiği paylaşımları nedeniyle önce TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T14:43+0300

2025-04-15T14:43+0300

2025-04-15T14:43+0300

türki̇ye

aybüke pusat

chp

boykot

tiyatro

trt

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TRT ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, bu kez de sahneye veda etti. Pusat'ın başrolünde yer aldığı ‘Chaplin’ adlı tiyatro oyunu, organizasyon şirketinin kararıyla iptal edildi.19 Nisan’da sahnelenmesi planlanan oyun, bilet sahiplerine gönderilen e-posta ile iptal edildiği açıklandı.Bilet sahiplerine iade bildirimi gönderildiOyunun iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Etkinlik organizasyon şirketinin talebi doğrultusunda oyun iptal edilmiştir. Bilet bedeliniz kısa sürede tarafınıza iade edilecektir" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/trt-ile-yollari-ayrilmisti-unlu-oyuncudan-ilk-aciklama-geldi-1095155183.html

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