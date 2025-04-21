https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/tbmm-disisleri-komisyonu-baskani-oktay-beraberindeki-heyetle-rusyada-1095537015.html

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T07:21+0300

2025-04-21T07:21+0300

2025-04-21T07:21+0300

poli̇ti̇ka

rusya

türkiye

tbmm

tbmm dışişleri komisyonu

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TBMM Dışişleri Komisyonu olarak Moskova'da bulunduklarını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Oktay, Türkiye'nin hem kendi bölgesinde hem de uluslararası boyutta yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra Rusya ile birçok konuda sıkı işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Oktay, parlamentolar arasında bu ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin tezlerini anlatmak istediklerini vurguladı. Oktay, bütün bu hususlarda Rusya Parlamentosunun hem üst kanadı hem alt kanadında muhataplarıyla görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iran-disisleri-bakani-arakci-rusya-ziyareti-moskova-tahran-iliskilerinin-ciddiyetini-gosteriyor-1095525707.html

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