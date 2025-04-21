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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM Dışişleri Komisyonu olarak Moskova'da bulunduklarını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Oktay, Türkiye'nin hem kendi bölgesinde hem de uluslararası boyutta yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra Rusya ile birçok konuda sıkı işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Oktay, parlamentolar arasında bu ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin tezlerini anlatmak istediklerini vurguladı. Oktay, bütün bu hususlarda Rusya Parlamentosunun hem üst kanadı hem alt kanadında muhataplarıyla görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
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rusya, türkiye, tbmm, tbmm dışişleri komisyonu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da

07:21 21.04.2025
© AA / Roman NaumovTBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, beraberindeki heyetle Rusya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA / Roman Naumov
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
TBMM Dışişleri Komisyonu olarak Moskova'da bulunduklarını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Oktay, Türkiye'nin hem kendi bölgesinde hem de uluslararası boyutta yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra Rusya ile birçok konuda sıkı işbirliğine sahip olduğunu belirtti.
Oktay, parlamentolar arasında bu ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin tezlerini anlatmak istediklerini vurguladı. Oktay, bütün bu hususlarda Rusya Parlamentosunun hem üst kanadı hem alt kanadında muhataplarıyla görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
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