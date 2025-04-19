https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/iran-disisleri-bakani-arakci-rusya-ziyareti-moskova-tahran-iliskilerinin-ciddiyetini-gosteriyor-1095525707.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya ziyareti Moskova-Tahran ilişkilerinin ciddiyetini gösteriyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya ziyareti Moskova-Tahran ilişkilerinin ciddiyetini gösteriyor

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, Rusya ziyaretinin Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin ciddiyetini gösterdiğini belirterek İran'ın zor... 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T22:45+0300

2025-04-19T22:45+0300

2025-04-19T22:45+0300

poli̇ti̇ka

abbas arakçi

sergey lavrov

i̇ran

abd

moskova

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Moskova ziyaretinin Moskova-Tahran ilişkilerinin ciddiyetini gösterdiğini belirterek, “ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesinde gerçekleştirdiğim Moskova ziyareti, Rusya ile ilişkilerimizin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Zor zamanlarda dostlarımızı unutmayız; onları destekledik ve şimdi de onlarla birlikte pozisyonlarımızı koordine etmemiz son derece doğaldır” dedi.İran Dışişleri Bakanı Arakçi Perşembe ve Cuma günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Arakçi, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in mesajını da iletmiş ayrıca mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası iş birliği konularının yanı sıra, 12 Nisan’da Umman’da gerçekleşen ABD-İran görüşmeleriyle ilgili durumu da müzakere etmişti.Umman'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin dolaylı görüşmelerin ikinci turu Roma'da başladığı bildirilmişti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi önceki gün İtalyan mevkidaşı, Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin yapıldığı Umman Sultanı'na ait binaya varışında Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi ile bir görüşme gerçekleştirmişti.ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ve Arakçi arasında 12 Nisan'da Umman'ın başkenti dolaylı görüşmeler gerçekleşmişti.ABD liderinin özel temsilcisi, görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı. Görüşmelerin yapıcı ve sakin bir atmosferde geçtiğini ifade eden Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'ye İran ve ABD heyetleri arasındaki görüş alışverişi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederek İran ve ABD arasındaki ikinci tur görüşmelerin Cumartesi günü Roma'da yapılacağını duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump Mart ayı başında İran'ın dini lideri Hamaney'e bir mektup göndererek nükleer program konusunda yeni bir anlaşma imzalanmasını teklif etmiş ve diplomatik çabaların başarısız olması halinde askeri bir karşılık verileceği tehdidinde bulunmuştu. Buna karşılık İran yönetimi, Washington ile doğrudan müzakereyi reddetmiş ve yalnızca üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla yürütülecek dolaylı diyaloğa açık olduğunu ifade etmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşmaya varmıştı. ABD, Başkan Trump'ın önceki döneminde Mayıs 2018'de Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmiş ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/avrupa-komisyonu-ukraynada-ateskes-bekledigini-ancak-yine-de-kievi-desteklemeye-devam-edecegini-1095525537.html

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abbas arakçi, sergey lavrov, i̇ran, abd, moskova, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)