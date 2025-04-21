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Süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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Kırklareli'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi daha elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kırklareli'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'ndaki bir çay bahçesinde 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A, İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.'Genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı'Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret etti.Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı" açıklamasında bulundu.
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derya bulut, türkiye, haberler, kırklareli, süs
derya bulut, türkiye, haberler, kırklareli, süs

Süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

23:08 21.04.2025
© AA / Özgün TiranKırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı
Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA / Özgün Tiran
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Kırklareli'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi daha elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'ndaki bir çay bahçesinde 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A, İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

'Genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı'

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.
Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret etti.
Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı" açıklamasında bulundu.
Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
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