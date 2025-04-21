https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sus-havuzu-biri-cocuk-4-kisiyi-hastanelik-etti-olayla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1095535197.html
Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
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Kırklareli'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi daha elektrik akımına kapıldı. Olayla ilgili süs havuzunun bulunduğu... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T00:54+0300
2025-04-21T00:54+0300
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Kırklareli'nde bir çay bahçesinde 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocukla beraber toplam 4 kişi elektrik akımına kapıldı.Sudan çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri işletme sahibi E.F.'yi gözaltına aldı.Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/sosyal-medyada-3-yasindaki-cocugun-sigara-ictigi-goruntuler-sonrasi-gozaltina-alinan-anne-serbest-1095533160.html
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kırklareli, tredaş, türkiye, haberler, elektrik
kırklareli, tredaş, türkiye, haberler, elektrik
Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Kırklareli'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi daha elektrik akımına kapıldı. Olayla ilgili süs havuzunun bulunduğu işletme sahibi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde bir çay bahçesinde 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.
Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocukla beraber toplam 4 kişi elektrik akımına kapıldı.
Sudan çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri işletme sahibi E.F.'yi gözaltına aldı.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.