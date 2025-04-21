https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sus-havuzu-biri-cocuk-4-kisiyi-hastanelik-etti-olayla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1095535197.html

Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Süs havuzu biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti: Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi daha elektrik akımına kapıldı. Olayla ilgili süs havuzunun bulunduğu... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T00:54+0300

2025-04-21T00:54+0300

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Kırklareli'nde bir çay bahçesinde 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocukla beraber toplam 4 kişi elektrik akımına kapıldı.Sudan çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri işletme sahibi E.F.'yi gözaltına aldı.Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/sosyal-medyada-3-yasindaki-cocugun-sigara-ictigi-goruntuler-sonrasi-gozaltina-alinan-anne-serbest-1095533160.html

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