https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/sosyal-medyada-3-yasindaki-cocugun-sigara-ictigi-goruntuler-sonrasi-gozaltina-alinan-anne-serbest-1095533160.html

Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüler sonrası gözaltına alınan anne serbest

Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüler sonrası gözaltına alınan anne serbest

Sputnik Türkiye

Eskişehir'deki bir düğünde 3 yaşındaki çocuğun bir kadının kucağınayken sigara içtiği görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne adli... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T18:19+0300

2025-04-20T18:19+0300

2025-04-20T18:24+0300

cumhuriyet başsavcılığı

türki̇ye

çocuk

sigara

eskişehir

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğün merasiminde bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 'sağlık için tehlikeli madde temini' ve 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.Daha sonra anne S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep ettiği öğrenildi.

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türki̇ye

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cumhuriyet başsavcılığı, çocuk, sigara, eskişehir