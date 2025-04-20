https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/sosyal-medyada-3-yasindaki-cocugun-sigara-ictigi-goruntuler-sonrasi-gozaltina-alinan-anne-serbest-1095533160.html
Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüler sonrası gözaltına alınan anne serbest
Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüler sonrası gözaltına alınan anne serbest
Sputnik Türkiye
Eskişehir'deki bir düğünde 3 yaşındaki çocuğun bir kadının kucağınayken sigara içtiği görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne adli... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T18:19+0300
2025-04-20T18:19+0300
2025-04-20T18:24+0300
cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
çocuk
sigara
eskişehir
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğün merasiminde bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 'sağlık için tehlikeli madde temini' ve 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.Daha sonra anne S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep ettiği öğrenildi.
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cumhuriyet başsavcılığı, çocuk, sigara, eskişehir
cumhuriyet başsavcılığı, çocuk, sigara, eskişehir
Sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüler sonrası gözaltına alınan anne serbest
18:19 20.04.2025 (güncellendi: 18:24 20.04.2025)
Eskişehir'deki bir düğünde 3 yaşındaki çocuğun bir kadının kucağınayken sigara içtiği görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğün merasiminde bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 'sağlık için tehlikeli madde temini' ve 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
Daha sonra anne S.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılığın sigara içirilen çocuğun durumuyla ilgili karar vermek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden rapor talep ettiği öğrenildi.