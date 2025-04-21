https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rapci-sansar-salvo-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dava-acildi-1095564309.html
Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Sansar Salvo ismiyle tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T17:45+0300
2025-04-21T17:45+0300
2025-04-21T17:51+0300
yaşam
sansar salvo
ekincan arslan
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Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. Üst soya karşı basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkacak olan Arslan için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Rap dünyasında Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan, vesayetinin ailesine verilmesinin ardından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerin ardından Arslan gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı ve rapçi hakkında “Üst soya karşı kasten basit yaralama” suçundan dava açıldı. İddianamede,Arslan'ın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.Tutuklanmak istemiyor korkuyorum diye ifade vermişti Sansar Salvo hakimlik ifadesinde pişman olduğunu söylerken, "Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/babasina-siddet-uygulamisti-sansar-salvo-gozaltina-alindi-1095394278.html
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sansar salvo, ekincan arslan
sansar salvo, ekincan arslan
Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
17:45 21.04.2025 (güncellendi: 17:51 21.04.2025)
Sansar Salvo ismiyle tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında dava açıldı.
Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. Üst soya karşı basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkacak olan Arslan için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Rap dünyasında Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan, vesayetinin ailesine verilmesinin ardından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerin ardından Arslan gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı ve rapçi hakkında “Üst soya karşı kasten basit yaralama” suçundan dava açıldı. İddianamede,Arslan'ın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
Tutuklanmak istemiyor korkuyorum diye ifade vermişti
Sansar Salvo hakimlik ifadesinde pişman olduğunu söylerken, "Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin" demişti.