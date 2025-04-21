Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rapci-sansar-salvo-sorusturmasinda-yeni-gelisme-dava-acildi-1095564309.html
Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Sansar Salvo ismiyle tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T17:45+0300
2025-04-21T17:51+0300
yaşam
sansar salvo
ekincan arslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045457_0:14:1851:1055_1920x0_80_0_0_04e52569202c55c54b0f3d931a0b4a3b.png
Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. Üst soya karşı basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkacak olan Arslan için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Rap dünyasında Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan, vesayetinin ailesine verilmesinin ardından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerin ardından Arslan gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı ve rapçi hakkında “Üst soya karşı kasten basit yaralama” suçundan dava açıldı. İddianamede,Arslan'ın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.Tutuklanmak istemiyor korkuyorum diye ifade vermişti Sansar Salvo hakimlik ifadesinde pişman olduğunu söylerken, "Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/babasina-siddet-uygulamisti-sansar-salvo-gozaltina-alindi-1095394278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045457_212:0:1637:1069_1920x0_80_0_0_3abb859799ff8b5fdf29cdd5039c5ed7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sansar salvo, ekincan arslan
sansar salvo, ekincan arslan

Rapçi Sansar Salvo soruşturmasında yeni gelişme: 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

17:45 21.04.2025 (güncellendi: 17:51 21.04.2025)
© Sansar SalvoSansar Salvo
Sansar Salvo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© Sansar Salvo
Abone ol
Sansar Salvo ismiyle tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında dava açıldı.
Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Arslan hakkında dava açıldı. Üst soya karşı basit yaralama suçundan hakim karşısına çıkacak olan Arslan için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Rap dünyasında Sansar Salvo olarak bilinen Ekincan Arslan, vesayetinin ailesine verilmesinin ardından babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntülerin ardından Arslan gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Arslan hakkındaki soruşturma tamamlandı ve rapçi hakkında “Üst soya karşı kasten basit yaralama” suçundan dava açıldı. İddianamede,Arslan'ın 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Tutuklanmak istemiyor korkuyorum diye ifade vermişti

Sansar Salvo hakimlik ifadesinde pişman olduğunu söylerken, "Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin" demişti.
Sansar Salvo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
TÜRKİYE
Babasına şiddet uygulamıştı: Sansar Salvo tutuklandı
15 Nisan, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала