https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putinden-papa-francisin-vefati-nedeniyle-taziye-mesaji-1095553435.html

Putin'den Papa Francis'in vefatı nedeniyle taziye mesajı

Putin'den Papa Francis'in vefatı nedeniyle taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan’daki ikametgahında hayatını kaybetti. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T12:49+0300

2025-04-21T12:49+0300

2025-04-21T13:01+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis'in vefatı nedeniyle kıdemli Vatikan yetkilisi Kardinal Kevin Farrell'e taziyelerini sundu.Kremlin'in resmi sitesinden yayınlanan mesajda Putin, "Papa Francis, Hristiyan doktrininin sadık bir hizmetkarı, bilge bir din ve devlet adamı ve hümanizm ve adalet gibi yüksek değerlerin tutarlı bir savunucusu olarak büyük bir uluslararası otoriteye sahipti" dedi.Papa Francis'in görevi boyunca Rus Ortodoks Kilisesi ve Roma Katolik Kilisesi arasındaki diyaloğun gelişmesini ve Rusya ile Vatikan arasında yapıcı etkileşimin sağlanmasını aktif olarak desteklediğini kaydeden Putin, "Bu muhteşem kişiyle birkaç kez sohbet etme fırsatı buldum ve onunla ilgili en güzel anıları sonsuza dek saklayacağım. Bu hüzünlü zamanda, size ve tüm Katolik din adamlarına başsağlığı ve destek dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün hayatını kaybettiği açıklanan Papa Francis'le Vatikan'da 2013, 2015 ve 2019 yıllarında olmak üzere 3 kez bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-cenazesini-planlamisti-papa-oldugunde-ne-olur--1095548796.html

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