https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/pervin-buldan-ocalan-ile-yaklasik-2-bucuk-saat-gorustuk-gorusme-oldukca-verimli-gecti-1095566610.html
Pervin Buldan: Öcalan ile yaklaşık 2 buçuk saat görüştük, görüşme oldukça verimli geçti
Pervin Buldan: Öcalan ile yaklaşık 2 buçuk saat görüştük, görüşme oldukça verimli geçti
Sputnik Türkiye
İmralı heyeti üyesi DEM Partili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Buldan... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T19:51+0300
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Pervin Buldan görüşmeye dair DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altında olduğu hastanenin önünden bir açıklama yaptı. "Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2 buçuk saatlik bir görüşme yaptık. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim" diyen Buldan "Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.Sırrı Süreyya Önder'e hitaben mesajÖcalan'ın ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da çizmek istediğini söyleyen Pervin Buldan, "Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" diyerek mesajı okudu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ak-parti-sozcusu-celikten-imrali-aciklamasi-bu-ay-yeni-gelisme-olabilir-1095566145.html
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pervin buldan, son dakika, abdullah öcalan, i̇mralı, i̇mralı heyeti
pervin buldan, son dakika, abdullah öcalan, i̇mralı, i̇mralı heyeti
Pervin Buldan: Öcalan ile yaklaşık 2 buçuk saat görüştük, görüşme oldukça verimli geçti
İmralı heyeti üyesi DEM Partili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Buldan ilk gündem konusunun Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu olduğunu belirtti.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Pervin Buldan görüşmeye dair DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altında olduğu hastanenin önünden bir açıklama yaptı.
"Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2 buçuk saatlik bir görüşme yaptık. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim" diyen Buldan "Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Sırrı Süreyya Önder'e hitaben mesaj
Öcalan'ın ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da çizmek istediğini söyleyen Pervin Buldan, "Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" diyerek mesajı okudu:
"Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeni ile şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine 'Geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal önyargıları şahsında kıran biridir. Bunu da yaptı. Önyargıları toplumda, Meclis'te, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Bey de böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur."