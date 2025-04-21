https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/pervin-buldan-ocalan-ile-yaklasik-2-bucuk-saat-gorustuk-gorusme-oldukca-verimli-gecti-1095566610.html

Pervin Buldan: Öcalan ile yaklaşık 2 buçuk saat görüştük, görüşme oldukça verimli geçti

Pervin Buldan: Öcalan ile yaklaşık 2 buçuk saat görüştük, görüşme oldukça verimli geçti

Sputnik Türkiye

İmralı heyeti üyesi DEM Partili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Buldan... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T19:51+0300

2025-04-21T19:51+0300

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinden Pervin Buldan görüşmeye dair DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi altında olduğu hastanenin önünden bir açıklama yaptı. "Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2 buçuk saatlik bir görüşme yaptık. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim" diyen Buldan "Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, TV'lerde Sırrı Bey ile çıkan bütün haberleri izlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.Sırrı Süreyya Önder'e hitaben mesajÖcalan'ın ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettiğinin altını da çizmek istediğini söyleyen Pervin Buldan, "Sevgili Önder'e hitaben bir mesaj verdi bize, ben de bu mesajı sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" diyerek mesajı okudu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ak-parti-sozcusu-celikten-imrali-aciklamasi-bu-ay-yeni-gelisme-olabilir-1095566145.html

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