https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1095546637.html
Papa Francis'in son görüntüleri ortaya çıktı
Papa Francis'in son görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
88 Yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, Paskalya Yortusu öncesinde Palmiye Pazarı olarak bilinen duaya katılmış, en son dün Paskalya Yortu için halkı... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:39+0300
2025-04-21T11:39+0300
2025-04-21T11:40+0300
dünya
papa francis
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Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı Bayramı", Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ayinle kutlandı. Papa Francis, hastalığı sonrası Palmiye Pazarında halkla bir araya gelmiş ve dua etmişti. Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Meydanı'na gelerek inananları selamladı ve "Mutlu Palmiye Pazarları, mutlu bir kutsal hafta dilerim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francis-hayatini-kaybetti-1095543622.html
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Papa Francis Palmiye Pazarı
Sputnik Türkiye
Papa Francis Palmiye Pazarı
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
papa francis
Papa Francis'in son görüntüleri ortaya çıktı
11:39 21.04.2025 (güncellendi: 11:40 21.04.2025)
88 Yaşında hayatını kaybeden Papa Francis, Paskalya Yortusu öncesinde Palmiye Pazarı olarak bilinen duaya katılmış, en son dün Paskalya Yortu için halkı selamlamıştı.
Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı Bayramı", Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ayinle kutlandı.
Papa Francis, hastalığı sonrası Palmiye Pazarında halkla bir araya gelmiş ve dua etmişti. Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Meydanı'na gelerek inananları selamladı ve "Mutlu Palmiye Pazarları, mutlu bir kutsal hafta dilerim" dedi.