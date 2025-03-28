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Vatikan Devlet Sekreteri Papa'nın yönetime döneceğini açıkladı: 'Eskisi gibi değil'
Vatikan Devlet Sekreteri Papa'nın yönetime döneceğini açıkladı: 'Eskisi gibi değil'
Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Sekreteri Parolin, hastaneden taburcu edilen Papa Francis'un eskisi gibi olmasa da yönetime geri döneceğini duyurdu. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T00:42+0300
2025-03-28T00:42+0300
2025-03-28T00:44+0300
vatikan
dünya
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in yaklaşık bir buçuk ay süren hastane tedavisi sonrası taburcu olmasının ardından bir açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Papa'nın eskisi gibi olamayacağı sinyalini verdi.Kardinal "Sürekli olarak Papa için, 'onun tam olarak iyileşmesi ve Kilise yönetimine dönmesi için dua edildiğine' dair mesajlar alıyorum. Belki eskisi gibi değil, farklı yollar bulmamız gerekecek ama onun bunu yapabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.Basına açıklama yapan Paraolin, dünya gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Papa Francis şiddetli bronşit sebebiyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca gördüğü tedavi sonrası ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/papa-francis-hastaneden-taburcu-edildi-1094790778.html
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vatikan, papa francis, taburcu
vatikan, papa francis, taburcu
Vatikan Devlet Sekreteri Papa'nın yönetime döneceğini açıkladı: 'Eskisi gibi değil'
00:42 28.03.2025 (güncellendi: 00:44 28.03.2025)
Vatikan Devlet Sekreteri Parolin, hastaneden taburcu edilen Papa Francis'un eskisi gibi olmasa da yönetime geri döneceğini duyurdu.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in yaklaşık bir buçuk ay süren hastane tedavisi sonrası taburcu olmasının ardından bir açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Papa'nın eskisi gibi olamayacağı sinyalini verdi.
Kardinal "Sürekli olarak Papa için, 'onun tam olarak iyileşmesi ve Kilise yönetimine dönmesi için dua edildiğine' dair mesajlar alıyorum. Belki eskisi gibi değil, farklı yollar bulmamız gerekecek ama onun bunu yapabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Basına açıklama yapan Paraolin, dünya gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
Papa Francis şiddetli bronşit sebebiyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca gördüğü tedavi sonrası ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti.