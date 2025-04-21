https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/narkokapan-ankara-operasyonunda-tutuklu-sayisi-566ya-yukseldi-1095535318.html

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 566'ya yükseldi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T01:09+0300

2025-04-21T01:09+0300

2025-04-21T01:09+0300

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Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 566'sı sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Operasyon çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ederken, başka suçlardan tutuklu olup cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ise ifadelerinin alınıp uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta itibarıyla yapılacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sus-havuzu-biri-cocuk-4-kisiyi-hastanelik-etti-olayla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1095535197.html

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ankara, türkiye, narkotik