https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/narkokapan-ankara-operasyonunda-tutuklu-sayisi-566ya-yukseldi-1095535318.html
Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi
Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 566'ya yükseldi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T01:09+0300
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Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 566'sı sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Operasyon çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ederken, başka suçlardan tutuklu olup cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ise ifadelerinin alınıp uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta itibarıyla yapılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/sus-havuzu-biri-cocuk-4-kisiyi-hastanelik-etti-olayla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi-1095535197.html
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ankara, türkiye, narkotik
Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda tutuklu sayısı 566'ya yükseldi
Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 566'ya yükseldi.
Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 566'sı sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Operasyon çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ederken, başka suçlardan tutuklu olup cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ise ifadelerinin alınıp uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta itibarıyla yapılacağı öğrenildi.