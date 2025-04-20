https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/meteorolojiden-col-tozu-uyarisi-saganakla-birlesecek-camur-yagacak-1095527964.html

Meteoroloji'den çöl tozu uyarısı: Sağanakla birleşecek, çamur yağacak

Meteoroloji'den çöl tozu uyarısı: Sağanakla birleşecek, çamur yağacak

Sputnik Türkiye

20 nisan hava durumu

2025-04-20T11:12+0300

2025-04-20T11:12+0300

2025-04-20T12:43+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sağanak geliyor: Hangi illerde yağış var?İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çöl tozu geliyor: Çamur yağacakDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Bu bölgelerde, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da bugün hava nasıl?İstanbul'da bugün hava çok bulutlu olacak. Megakent bugün 17 derece. Ankara'da hava sıcak, sağanak geçişi olabilirAnkara'da öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Ankara bugün 21 derece olacak.İzmir'de hava durumuİzmir'de sıcaklık artıyor. Hava 24 derece olacak. Antalya'da güneş zaman zaman kentini gösterecek, sıcaklık 22 derece olacak.Hava durumu 20 NisanKaradeniz'de ise yağış beklentisi var. Rize, Samsun ve Trabzon'da sıcaklık 13 ila 15 derece arasında seyrediyor. Üç kentte de bugün yağmur görülecek.Diyarbakır ise 30 dereceye yaklaştı. Kentte bugün 28 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var. Gaziantep ise 26 derece olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ankaralilara-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-sel-su-baskini-dolu-ve-ruzgara-dikkat-1095513847.html

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