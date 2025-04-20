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Meteoroloji'den çöl tozu uyarısı: Sağanakla birleşecek, çamur yağacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sağanak geliyor: Hangi illerde yağış var?İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çöl tozu geliyor: Çamur yağacakDoğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.Bu bölgelerde, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da bugün hava nasıl?İstanbul'da bugün hava çok bulutlu olacak. Megakent bugün 17 derece. Ankara'da hava sıcak, sağanak geçişi olabilirAnkara'da öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Ankara bugün 21 derece olacak.İzmir'de hava durumuİzmir'de sıcaklık artıyor. Hava 24 derece olacak. Antalya'da güneş zaman zaman kentini gösterecek, sıcaklık 22 derece olacak.Hava durumu 20 NisanKaradeniz'de ise yağış beklentisi var. Rize, Samsun ve Trabzon'da sıcaklık 13 ila 15 derece arasında seyrediyor. Üç kentte de bugün yağmur görülecek.Diyarbakır ise 30 dereceye yaklaştı. Kentte bugün 28 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var. Gaziantep ise 26 derece olacak.
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20 nisan hava durumu, 20 nisan 2025 hava durumu, bugün hava nasıl, bugün hava durumu, 20 nisan'da hava nasıl olacak, meteoroloji tahmini, güncel hava durumu, hava durumu raporu, yağmur var mı, güneşli mi olacak, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, izmir hava durumu, haftalık hava durumu, bahar havası, sıcaklık durumu, hava kaç derece, günlük hava durumu, 5 günlük hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, son hava durumu bilgileri

Meteoroloji'den çöl tozu uyarısı: Sağanakla birleşecek, çamur yağacak

11:12 20.04.2025 (güncellendi: 12:43 20.04.2025)
© AAÇöl tozu
Çöl tozu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© AA
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Türkiye'nin doğu ile güneydoğu bölgelerinde bugün çöl tozu etkili olacak. Aynı bölgelerde yağış beklentisi de var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelerde hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sağanak geliyor: Hangi illerde yağış var?

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çöl tozu geliyor: Çamur yağacak

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl?

İstanbul'da bugün hava çok bulutlu olacak. Megakent bugün 17 derece.

Ankara'da hava sıcak, sağanak geçişi olabilir

Ankara'da öğle saatlerinde yerel yağışlar görülebilir. Ankara bugün 21 derece olacak.

İzmir'de hava durumu

İzmir'de sıcaklık artıyor. Hava 24 derece olacak.
Antalya'da güneş zaman zaman kentini gösterecek, sıcaklık 22 derece olacak.

Hava durumu 20 Nisan

Karadeniz'de ise yağış beklentisi var. Rize, Samsun ve Trabzon'da sıcaklık 13 ila 15 derece arasında seyrediyor. Üç kentte de bugün yağmur görülecek.
Diyarbakır ise 30 dereceye yaklaştı. Kentte bugün 28 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var. Gaziantep ise 26 derece olacak.
Ankara'da yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2025
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