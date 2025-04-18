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MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?
MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı. En yüksek kontenjan bulunan ilk beş branş... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı belgesini yayımladı. Yayımlanan belgeye göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.Diğer branşlar için açılan kontenjan sayıları ise şu şekilde sıralandı:
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MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?

19:50 18.04.2025
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı. En yüksek kontenjan bulunan ilk beş branş, sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği olarak sıralandı. Diğer branşların kontenjanı kaç?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı belgesini yayımladı. Yayımlanan belgeye göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
Diğer branşlar için açılan kontenjan sayıları ise şu şekilde sıralandı:
1. Sınıf Öğretmenliği – 4.378
2.Özel Eğitim – 3.087
3.Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi – 1.802
4.Okul Öncesi – 1.321
5.Türkçe – 623
6.Rehberlik – 377
7.Sosyal Bilgiler – 387
8.Fen Bilimleri – 267
9.İngilizce – 757
10. Beden Eğitimi – 190
11. Görsel Sanatlar – 175
12. İlköğretim Matematik – 162
13. Matematik – 117
14. Yiyecek İçecek Hizmetleri – 119
15. Bilişim Teknolojileri – 95
16. Fizik – 61
17. Sağlık / Sağlık Hizmetleri – 58
18. Arapça – 51
19. Motorlu Araçlar Teknolojisi – 51
20. Kimya / Kimya Teknolojisi – 49
21. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri – 47
22. Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri – 45
23. Felsefe – 41
24. Teknoloji ve Tasarım – 41
25. Coğrafya – 32
26. Türk Dili ve Edebiyatı – 29
27. Tarih – 28
28. Biyoloji – 27
29. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri – 22
30. Metal Teknolojisi – 20
31. El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları – 19
32. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri – 18
33. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı – 18
34. Sağlık Bilgisi – 15
35. Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik – 14
36. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme – 14
37. Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik – 11
38. Rusça – 9
39. Denizcilik / Gemi Yönetimi – 8
40. Hayvan Sağlığı / Yetiştiriciliği ve Sağlığı – 8
41. Pazarlama ve Perakende – 7
42. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği – 6
43. Hasta ve Yaşlı Hizmetleri – 6
44. Denizcilik / Gemi Makineleri – 6
45. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi – 5
46. Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) – 5
47. Almanca – 23
48. Grafik ve Fotoğraf / Grafik – 12
49. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri – 13
50. Kuyumculuk Teknolojisi – 13
51. Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı – 3
52. Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi – 3
53. Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı – 3
54. Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik – 3
55. İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım – 2
56. Seramik ve Cam Teknolojisi – 2
57. Tiyatro – 2
58. Adalet – 1
59. Aile ve Tüketici Hizmetleri – 1
60. El Sanatları Teknolojisi / Nakış – 1
61. Farsça – 1
62. Gemi Yapımı / Yat İnşa – 1
63. Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model – 1
64. Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı – 1
65. Matbaa / Matbaa Teknolojisi – 1
66. Muhasebe ve Finansman – 1
67. Plastik Teknolojisi – 1
68. Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik – 1
69. Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) – 1
70. Tarım Teknolojileri/Tarım – 1
71. İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon – 1
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