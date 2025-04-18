https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/meb-acikladi-ogretmen-aliminda-hangi-branslarda-kac-kontenjan-var-1095507009.html

MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?

MEB açıkladı: Öğretmen alımında hangi branşlarda kaç kontenjan var?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı. En yüksek kontenjan bulunan ilk beş branş... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T19:50+0300

2025-04-18T19:50+0300

2025-04-18T19:50+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

atama

öğretmen atamaları

sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı belgesini yayımladı. Yayımlanan belgeye göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.Diğer branşlar için açılan kontenjan sayıları ise şu şekilde sıralandı:

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