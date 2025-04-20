https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/afad-duyurdu-egede-41-buyuklugunde-deprem-1095528744.html
AFAD duyurdu: Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
deprem son dakika
2025-04-20T11:53+0300
2025-04-20T11:53+0300
2025-04-20T11:58+0300
son depremler
deprem
ege
ege denizi
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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son depremler: Nerede deprem oldu?Uzun bir süre deprem fırtınasından kurtulamayan Ege Denizi'nde bugün yeniden 4 üzeri bir deprem meydana geldi. Bölgede deprem sıklığı ve büyüklüğü azalsa da zaman zaman 4 üzeri depremler meydana geliyor.AFAD açıkladı: 4.1 ile salladıAFAD sosyal medya hesabından depremin saatini 11:32 büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.Ege neden sallanıyor?Şubat ayının başında Ege’de 4.4 ile başlayan deprem fırtınası görülmüştü. Bölgedeki sismik hareketlilik, deprem fırtınalarının oluşturduğu riskler, tsunami ve volkan patlaması senaryoları da merak edilmiş Santorini Adası'nın bazı bölgeleri, tsunami ve deprem riski ile hızla boşaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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AFAD duyurdu: Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem
11:53 20.04.2025 (güncellendi: 11:58 20.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son depremler: Nerede deprem oldu?
Uzun bir süre deprem fırtınasından kurtulamayan Ege Denizi'nde bugün yeniden 4 üzeri bir deprem meydana geldi. Bölgede deprem sıklığı ve büyüklüğü azalsa da zaman zaman 4 üzeri depremler meydana geliyor.
AFAD açıkladı: 4.1 ile salladı
AFAD sosyal medya hesabından depremin saatini 11:32 büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.
Şubat ayının başında Ege’de 4.4 ile başlayan deprem fırtınası görülmüştü. Bölgedeki sismik hareketlilik, deprem fırtınalarının oluşturduğu riskler, tsunami ve volkan patlaması senaryoları da merak edilmiş Santorini Adası'nın bazı bölgeleri, tsunami ve deprem riski ile hızla boşaltılmıştı.