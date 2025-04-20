https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/afad-duyurdu-egede-41-buyuklugunde-deprem-1095528744.html

AFAD duyurdu: Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

deprem son dakika

2025-04-20T11:53+0300

2025-04-20T11:53+0300

2025-04-20T11:58+0300

son depremler

deprem

ege

ege denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Son depremler: Nerede deprem oldu?Uzun bir süre deprem fırtınasından kurtulamayan Ege Denizi'nde bugün yeniden 4 üzeri bir deprem meydana geldi. Bölgede deprem sıklığı ve büyüklüğü azalsa da zaman zaman 4 üzeri depremler meydana geliyor.AFAD açıkladı: 4.1 ile salladıAFAD sosyal medya hesabından depremin saatini 11:32 büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.Ege neden sallanıyor?Şubat ayının başında Ege’de 4.4 ile başlayan deprem fırtınası görülmüştü. Bölgedeki sismik hareketlilik, deprem fırtınalarının oluşturduğu riskler, tsunami ve volkan patlaması senaryoları da merak edilmiş Santorini Adası'nın bazı bölgeleri, tsunami ve deprem riski ile hızla boşaltılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

ege

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem mi oldu, son dakika depremler, deprem, deprem ege, egede deprem mi oldu, son depremler