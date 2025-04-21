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Kaza geçirmişti: Gönül Dağı'nın oyuncusu Berk Atan sağlık durumunu açıkladı
Kaza geçirmişti: Gönül Dağı'nın oyuncusu Berk Atan sağlık durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Gönül Dağı dizisi oyuncularından Berk Atan geçirdiği trafik kazası sonrasındaki sağlık durumunu açıkladı. Atan, kaburgasında kırıkla meydana geldiğini ve... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:05+0300
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sivrihisar
gönül dağı
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Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran ve Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ünlü oyuncu Berk Atan, sağlık durumu hakkında sosyal medyasından açıklama yaptı. Atan, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı." dedi. Ünlü oyuncunun arkadaşları ve hayranları ise genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Zorlu bir süreçten geçiyoruzEskişehir’in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçiren ve içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu sosyal medyasından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:
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eskişehir, sivrihisar , gönül dağı, berk atan

Kaza geçirmişti: Gönül Dağı'nın oyuncusu Berk Atan sağlık durumunu açıkladı

11:05 21.04.2025
Berk Atan
Berk Atan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Gönül Dağı dizisi oyuncularından Berk Atan geçirdiği trafik kazası sonrasındaki sağlık durumunu açıkladı. Atan, kaburgasında kırıkla meydana geldiğini ve kıkırdaklarda da parçalanmalar olduğunu kaydetti.
Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran ve Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ünlü oyuncu Berk Atan, sağlık durumu hakkında sosyal medyasından açıklama yaptı. Atan, "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı." dedi. Ünlü oyuncunun arkadaşları ve hayranları ise genç oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zorlu bir süreçten geçiyoruz

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçiren ve içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu sosyal medyasından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:
“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun."
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