https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kayserispor-macinda-yukselen-istifa-sesleri-ardindan-sarandan-aciklama-geldi-fenerbahce-baskan-1095541274.html

Kayserispor maçında yükselen 'istifa' sesleri ardından Saran'dan açıklama geldi: Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Kayserispor maçında yükselen 'istifa' sesleri ardından Saran'dan açıklama geldi: Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

Sputnik Türkiye

fenerbahçe sadettin saran

2025-04-21T10:16+0300

2025-04-21T10:16+0300

2025-04-21T10:16+0300

spor

sadettin saran

fenerbahçe

ali koç

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara almasının ardından birçok taraftar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.Sadettin Saran aday olacak mı?Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, sosyal medya hesabından başkan adaylığı için çarpıcı bir paylaşım yaptı.Sadettin Saran, sosyal medya hesabının altına bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına "Olacağım" yanıtını verdi.Sadettin Saran'ın bu cevabı sosyal medyada büyük ses getirdi.Saran aday olmuş muydu?Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin son başkanlık seçiminde de adaylığını koymuş ancak ilerleyen günlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı?Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Karşılaşmada tribünlerden 'Yönetim istifa', 'Ali Koç istifa' tezahüratları yükseldi. Karşılaşma bitse de bazı Fenerbahçeli taraftarlar stadyumu terketmedi. Maç sonrası soruları yanıtlayan Jose Mourinho muhabire "Amacınız nedir?" dedi.Bu kayıpla Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığını iyice zayıflatmış oldu.Acun Ilıcalı: 6 hafta var, şu anda şansımız zor görünüyorYenilgi sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum, çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuz olsun, teknik direktörümüz olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Biz de bu açıdan üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız, onlar yorumlarında kendi açılarından haklılar. 6 hafta var, şu anda şansımız zor görünüyor. Biz ama taraftarımızla, teknik ekibimizle, futbolcularımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/fenerbahce-sahasinda-kayserispor-ile-3-3-berabere-kaldi-zirvenin-5-puan-gerisine-dustu-1095534185.html

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