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Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı: Zirvenin 5 puan gerisine düştü
Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı: Zirvenin 5 puan gerisine düştü
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Karşılaşmada tribünlerden 'Yönetim istifa', 'Ali Koç... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T22:01+0300
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spor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 7. dakikasında Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı.İkinci yarının başında Kayserispor Livakovic'in golüyle yeniden öne geçti. Mücadelenin 64. dakikasında Allan Saint-Maximin gelişine bir vuruşla skora yeniden denge getirdi.2-2'nin ardından Fenerbahçe, 79. dakikada aradığı golü penaltıda Talisca ile buldu. Talisca kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 3-2'le getirdi.Uzatma anlarında Bellona Kayserispor, Talha Sarıaslan'ın golüyle durumu 3-3 yaptı. Fenerbahçe bu skorla ligde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.Tribünlerden istifa sesleri yükseldiBellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında 'Ali Koç istifa' ve 'Yönetim istifa' diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği yuhalayan tribünler uzun süre 'Çıkmıyoruz' ve 'Ali Koç gelecek, hesap verecek' diye bağırdı.Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftara ilk müdahaleyi başka bir taraftar yaptı.'Şu anda bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum'Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şanssız bir maç yaşadıklarını belirtti.Şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi doğru bulmadığını söyleyen teknik adam şu değerlendirmede bulundu:Kayserispor'un organize ve defansif olarak iyi performans sergileyen bir takım olduğunu dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:'Amacınız nedir? Üç soru sordunuz ve iki kez eksik oyunculardan bahsettiniz'Mourinho yayıncı kuruluşun muhabirinin sorduğu bir soruya ise tepki göstererek şunları söyledi:
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fenerbahçe, kayserispor, jose mourinho, ali koç
fenerbahçe, kayserispor, jose mourinho, ali koç

Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı: Zirvenin 5 puan gerisine düştü

22:01 20.04.2025 (güncellendi: 22:10 20.04.2025)
© AA / Ali AtmacaTrendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© AA / Ali Atmaca
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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Karşılaşmada tribünlerden 'Yönetim istifa', 'Ali Koç istifa' tezahüratları yükseldi. Karşılaşma bitse de bazı Fenerbahçeli taraftarlar stadyumu terketmedi. Maç sonrası soruları yanıtlayan Jose Mourinho muhabire "Amacınız nedir?" dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 7. dakikasında Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle eşitliği yakaladı.
İkinci yarının başında Kayserispor Livakovic'in golüyle yeniden öne geçti. Mücadelenin 64. dakikasında Allan Saint-Maximin gelişine bir vuruşla skora yeniden denge getirdi.
2-2'nin ardından Fenerbahçe, 79. dakikada aradığı golü penaltıda Talisca ile buldu. Talisca kalecinin solundan topu ağlara göndererek skoru 3-2'le getirdi.
Uzatma anlarında Bellona Kayserispor, Talha Sarıaslan'ın golüyle durumu 3-3 yaptı.
Fenerbahçe bu skorla ligde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Tribünlerden istifa sesleri yükseldi

Bellona Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında 'Ali Koç istifa' ve 'Yönetim istifa' diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.
Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği yuhalayan tribünler uzun süre 'Çıkmıyoruz' ve 'Ali Koç gelecek, hesap verecek' diye bağırdı.
Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftara ilk müdahaleyi başka bir taraftar yaptı.

'Şu anda bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şanssız bir maç yaşadıklarını belirtti.
Şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi doğru bulmadığını söyleyen teknik adam şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonluğu genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımızı değerlendirmek istemiyorum. Şu anki şansımız ağustos, eylül aylarında ne kadarsa belki şu anda da aynıdır. Bunu yaparsam bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik çok fazla hata yapmamız sebebiyle. Aynı zamanda şanssızdık diyebiliriz. Kostic'in En-Nesyri'ye ortasında 4-2 olabilirdi maç. Tüm bunlardan bağımsız olarak şanssızdık. Hatalar yaptık ve hatalarımızın bedelini ödedik. Kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışını konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur, o yüzden şu anda bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum."

Kayserispor'un organize ve defansif olarak iyi performans sergileyen bir takım olduğunu dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:

"Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışkınım çünkü orada lider benim. Duygusal ya da sonuçlarla ilgili problem olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün çok fazla top kaybı yaptık. 3 gol de aynı şekilde oldu. Yaptığımız kötü pas ya da ceza sahası içinde markaj yapmamak sebebiyle geldi. Rakibin yapmış olduğu ortalara baskı yapmadık. 2-1 geriye düştük, sonra çok risk almam gerekti. Tek merkez stoperle oynadım. 2-2 ve 3-2'yi bulduk. Ondan sonra 2 değişiklik yapma hakkım vardı ,orada takıma denge katmaya çalıştım. 3. golde Bright'ın ceza sahası içinde markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı. 2. golde Diego'nun merkez stoper olmasına rağmen markaj yapması gerekiyordu ve yapmadı. Goller top kaybı sonucunda geldi. Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik. 3 gol attık daha fazla da atabilirdik. İnişler ve çıkışlar olan bir performans sergiledik.

Ben her gün kendimi analiz ediyor, daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz bu durum yaklaşımımı değiştirmiyor ama bu kültürde iniş çıkış ve siyah beyaz var. 4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan memnun değilim ve sorumluluk hissediyorum. Değişen ne oluyor derseniz daha mutlu ya da mutsuz oluyorum ama yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor."

© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya

'Amacınız nedir? Üç soru sordunuz ve iki kez eksik oyunculardan bahsettiniz'

Mourinho yayıncı kuruluşun muhabirinin sorduğu bir soruya ise tepki göstererek şunları söyledi:

"Bana iki kez Kayserispor oyuncularından bahsettiniz. Bunlar 10 ya da 12 yaşın altında oyuncular mı? Profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip olan oyuncular. Amacınız nedir? Üç soru sordunuz ve iki kez eksik oyunculardan bahsettiniz."

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