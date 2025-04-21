https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/istanbullular-dikkat-ankara-istikameti-12-saat-trafige-kapanacak-1095562074.html

İstanbullular dikkat: Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat: Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapanacak

Sputnik Türkiye

Tuzla'da D-100 karayolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T16:39+0300

2025-04-21T16:39+0300

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türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ankara

tuzla

yol

yol çalışması

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İstanbul Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.Alternatif yolları kullanın uyarısı geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ankara, tuzla, yol, yol çalışması