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İstanbullular dikkat: Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapanacak
İstanbullular dikkat: Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapanacak
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Tuzla'da D-100 karayolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.Alternatif yolları kullanın uyarısı geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.
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İstanbullular dikkat: Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapanacak

16:39 21.04.2025 (güncellendi: 17:31 21.04.2025)
© İBBTuzla
Tuzla - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© İBB
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Tuzla'da D-100 karayolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak
İstanbul Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

Alternatif yolları kullanın uyarısı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 karayolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.
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