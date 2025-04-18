https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/23-nisan-tatil-mi-okullar-bankalar-kargo-firmalari-saglik-kurumlari-23-nisanda-acik-mi-1095494932.html

23 Nisan tatil mi? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları 23 Nisan'da açık mı?

23 Nisan tatil mi? Okullar, bankalar, kargo firmaları, sağlık kurumları 23 Nisan'da açık mı?

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar 23 Nisan ve önceki gün 22 Nisan'ın tatil olup... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T12:17+0300

2025-04-18T12:17+0300

2025-04-18T12:17+0300

türki̇ye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

bayram

bayram tatili

resmi tatil

tatil

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor.. 23 Nisan tarihi bu yıl Çarşamba günü kutlanacak.Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini günlerden bir gün öncesi arefe olarak kabul edilir. 22 Nisan tatil mi?Arefe günleri yarım gün tatildir. 23 Nisan dini bayram olmadığından 22 Nisan yarım gün olmayacak. Kamu kurumları, bankalar ve diğer işletmelerin tamamı tam gün açık olacak.23 Nisan'da hangi kurumlar kapalı?Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı oluyor. 23 Nisan eczaneler açık mı?Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışmaya devam ederken hastanelerde ise acil servisler açık olacak.2025 resmi bayram günleri1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA2025 bayram günleri5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü​6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü​7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü​8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü​9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/yeni-resmi-bayram-geliyor-kanun-teklifi-verildi-1095380820.html

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