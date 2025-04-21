https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-motorin-fiyatlari-yarin-gece-yukselecek--1095562661.html

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Motorin fiyatları yarın gece yükselecek

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Motorin fiyatları yarın gece yükselecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatı 22 Nisan gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Geçen günlerde benzin ve motorinde hem indirim... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T17:20+0300

2025-04-21T17:20+0300

2025-04-21T17:28+0300

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Motorin fiyatına 22 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılacak.Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son haftalardaki dalgalı fiyat hareketlerinin devamı niteliğinde olan 98 kuruşluk motorin zammı öncesinde, 9 Nisan’da motorine 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Cumhuriyet’in haberine göre, motorine yapılacak zammın yanı sıra, benzin fiyatlarında da 10, 11, 12 ve 17 Nisan tarihlerinde peş peşe indirim ve zamlar yaşandı. Uzmanlar ise küresel petrol fiyatlarındaki belirsizliğin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/akaryakit-fiyatlarinda-dengesizlik-suruyor-benzine-bir-zam-daha-geldi-1095456276.html

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