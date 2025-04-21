https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-motorin-fiyatlari-yarin-gece-yukselecek--1095562661.html
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Motorin fiyatları yarın gece yükselecek
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Motorin fiyatları yarın gece yükselecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatı 22 Nisan gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Geçen günlerde benzin ve motorinde hem indirim... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T17:20+0300
2025-04-21T17:20+0300
2025-04-21T17:28+0300
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benzin istasyonu
benzin fiyatları
benzin pompası
benzinci
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akaryakıt zammı
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Motorin fiyatına 22 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılacak.Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son haftalardaki dalgalı fiyat hareketlerinin devamı niteliğinde olan 98 kuruşluk motorin zammı öncesinde, 9 Nisan’da motorine 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Cumhuriyet’in haberine göre, motorine yapılacak zammın yanı sıra, benzin fiyatlarında da 10, 11, 12 ve 17 Nisan tarihlerinde peş peşe indirim ve zamlar yaşandı. Uzmanlar ise küresel petrol fiyatlarındaki belirsizliğin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/akaryakit-fiyatlarinda-dengesizlik-suruyor-benzine-bir-zam-daha-geldi-1095456276.html
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benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzin pompası, benzinci, mazot, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda: Motorin fiyatları yarın gece yükselecek
17:20 21.04.2025 (güncellendi: 17:28 21.04.2025)
Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre, motorin fiyatı 22 Nisan gece yarısından itibaren 98 kuruş artacak. Geçen günlerde benzin ve motorinde hem indirim hem de zamlar peş peşe gelmişti. Fiyatlardaki bu oynaklık, petrol piyasasında yaşanan sert dalgalanmaların yansıması olarak görülüyor.
Motorin fiyatına 22 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son haftalardaki dalgalı fiyat hareketlerinin devamı niteliğinde olan 98 kuruşluk motorin zammı öncesinde, 9 Nisan’da motorine 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı.
Cumhuriyet’in haberine göre, motorine yapılacak zammın yanı sıra, benzin fiyatlarında da 10, 11, 12 ve 17 Nisan tarihlerinde peş peşe indirim ve zamlar yaşandı. Uzmanlar ise küresel petrol fiyatlarındaki belirsizliğin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.
Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
: Benzin 45.15 TL/LT, Motorin 44.37 TL/LT, LPG 27.39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
: Benzin 45.00 TL/LT, Motorin 44.25 TL/LT, LPG 26.79 TL/LT
Ankara
: Benzin 45.75 TL/LT, Motorin 45.16 TL/LT, LPG 27.29 TL/LT
İzmir
: Benzin 46.11 TL/LT, Motorin 45.51 TL/LT, LPG 27.24 TL/LT