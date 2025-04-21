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İOKBS 2025 giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar
İOKBS 2025 giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar
Sputnik Türkiye
İOKBS 2025 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB Bursluluk sınavı giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav detayları burada.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci ve veli, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 2025 yılı sınav kılavuzunda, belgelerin sınavdan 7 gün önce ilan edileceği belirtilmişti.Sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak?Sınava 6 gün kala, henüz sınav giriş belgeleri meb.gov.tr üzerinden erişime açılmadı. Ancak belgelerin gün içerisinde sisteme yüklenmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabilecek.Sınav tarihi ve saat bilgisiİOKBS 2025 Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olacak. Öğrenciler, en geç saat 10:15'e kadar sınav salonlarına alınabilecek.Sınav kapsamı nelerden oluşuyor?Ortaokul (5, 6, 7. sınıf) öğrencileri için:Lise (9, 10, 11. sınıf) öğrencileri için:Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına online sistem üzerinden ulaşabilecek.
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iokbs 2025, bursluluk sınavı giriş belgesi, iokbs sınav giriş yerleri, 2025 meb bursluluk sınavı, meb sınav giriş ekranı, bursluluk sınavı ne zaman, iokbs sınavı kaç dakika sürecek, iokbs sınav konuları, bursluluk sınavı sonuç tarihi, iokbs meb gov tr

İOKBS 2025 giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar

12:11 21.04.2025
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
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MEB tarafından 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. Sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı ve nasıl sorgulanacağı ile ilgili tüm detaylar burada.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci ve veli, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 2025 yılı sınav kılavuzunda, belgelerin sınavdan 7 gün önce ilan edileceği belirtilmişti.

Sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak?

Sınava 6 gün kala, henüz sınav giriş belgeleri meb.gov.tr üzerinden erişime açılmadı. Ancak belgelerin gün içerisinde sisteme yüklenmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabilecek.

Sınav tarihi ve saat bilgisi

İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olacak. Öğrenciler, en geç saat 10:15'e kadar sınav salonlarına alınabilecek.

Sınav kapsamı nelerden oluşuyor?

Ortaokul (5, 6, 7. sınıf) öğrencileri için:

20 Türkçe
20 Matematik
20 Fen Bilimleri
20 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler + Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Lise (9, 10, 11. sınıf) öğrencileri için:

20 Türk Dili ve Edebiyatı
20 Matematik
20 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji)
20 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Din Kültürü)

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına online sistem üzerinden ulaşabilecek.
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