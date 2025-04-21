https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/iokbs-2025-giris-belgeleri-ne-zaman-aciklanacak-sinav-yeri-sorgulama-ekrani-ve-detaylar-1095548439.html

İOKBS 2025 giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar

İOKBS 2025 giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sınav yeri sorgulama ekranı ve detaylar

Sputnik Türkiye

İOKBS 2025 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? MEB Bursluluk sınavı giriş yeri sorgulama ekranı ve sınav detayları burada.

2025-04-21T12:11+0300

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci ve veli, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 2025 yılı sınav kılavuzunda, belgelerin sınavdan 7 gün önce ilan edileceği belirtilmişti.Sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak?Sınava 6 gün kala, henüz sınav giriş belgeleri meb.gov.tr üzerinden erişime açılmadı. Ancak belgelerin gün içerisinde sisteme yüklenmesi bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapabilecek.Sınav tarihi ve saat bilgisiİOKBS 2025 Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü saat 10:00'da başlayacak. Adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olacak. Öğrenciler, en geç saat 10:15'e kadar sınav salonlarına alınabilecek.Sınav kapsamı nelerden oluşuyor?Ortaokul (5, 6, 7. sınıf) öğrencileri için:Lise (9, 10, 11. sınıf) öğrencileri için:Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmî web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına online sistem üzerinden ulaşabilecek.

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