https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-dogum-izni-duzenlemesi-geliyor-ucretli-dogum-izni-1-yila-cikacak-mi-1095543365.html

Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı?

Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı?

Sputnik Türkiye

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışan annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu müdahale etti. KDK, iznin kesilmesini hukuka... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T11:04+0300

2025-04-21T11:04+0300

2025-04-21T11:06+0300

ekonomi̇

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

doğum izni

kreş

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası yarı zamanlı çalışan bir annenin yıllık izninin yarıya düşürülmesini hukuka aykırı buldu. Bir üniversitede görev yapan annenin izninin 20 günden 10 güne indirilmesine yönelik karar iptal edildi. KDK, bu uygulamanın anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.KDK: Yıllık i̇zin yarıya i̇ndirilemezSabah Gazetesi'nin haberine göre, kararda şu ifadelere yer verildi:“Hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında, doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu anlaşılmıştır.”KDK, üniversite idaresine “yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağı” hatırlatmasında bulundu.KDK’nın kararını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, mevcut düzenlemede Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğunu bildirdi. Ayrıca “konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmaları sürmektedir” açıklaması yapıldı.Doğum i̇zni ve süt i̇zni detaylarıYarı zamanlı çalışma hakkı nasıl i̇şliyor?Doğum yapan memur anneler, çocuklarının ilköğretim çağının başladığı aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Bu süreçte:İzinler hangi sırayla kullanılıyor?Yeni düzenleme yolda: Doğum i̇zni 1 yıla çıkacak mı?2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet, çalışan annelere yönelik yeni haklar sunmak için çalışma başlattı. Planlanan düzenlemeler arasında:Bu düzenleme ile kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek.

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