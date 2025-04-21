https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-dogum-izni-duzenlemesi-geliyor-ucretli-dogum-izni-1-yila-cikacak-mi-1095543365.html
Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı?
Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı?
Sputnik Türkiye
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışan annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu müdahale etti. KDK, iznin kesilmesini hukuka... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:04+0300
2025-04-21T11:04+0300
2025-04-21T11:06+0300
ekonomi̇
kamu denetçiliği kurumu (kdk)
doğum izni
kreş
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası yarı zamanlı çalışan bir annenin yıllık izninin yarıya düşürülmesini hukuka aykırı buldu. Bir üniversitede görev yapan annenin izninin 20 günden 10 güne indirilmesine yönelik karar iptal edildi. KDK, bu uygulamanın anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.KDK: Yıllık i̇zin yarıya i̇ndirilemezSabah Gazetesi'nin haberine göre, kararda şu ifadelere yer verildi:“Hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında, doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu anlaşılmıştır.”KDK, üniversite idaresine “yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağı” hatırlatmasında bulundu.KDK’nın kararını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, mevcut düzenlemede Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğunu bildirdi. Ayrıca “konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmaları sürmektedir” açıklaması yapıldı.Doğum i̇zni ve süt i̇zni detaylarıYarı zamanlı çalışma hakkı nasıl i̇şliyor?Doğum yapan memur anneler, çocuklarının ilköğretim çağının başladığı aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Bu süreçte:İzinler hangi sırayla kullanılıyor?Yeni düzenleme yolda: Doğum i̇zni 1 yıla çıkacak mı?2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet, çalışan annelere yönelik yeni haklar sunmak için çalışma başlattı. Planlanan düzenlemeler arasında:Bu düzenleme ile kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek.
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Yeni doğum izni düzenlemesi geliyor: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı?
11:04 21.04.2025 (güncellendi: 11:06 21.04.2025)
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışan annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu müdahale etti. KDK, iznin kesilmesini hukuka aykırı buldu. Doğum izinlerini uzatılması ve çalışan annelere kreş desteği sağlanmasına yönelik çalışma olduğu belirtiliyor.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası yarı zamanlı çalışan bir annenin yıllık izninin yarıya düşürülmesini hukuka aykırı buldu. Bir üniversitede görev yapan annenin izninin 20 günden 10 güne indirilmesine yönelik karar iptal edildi. KDK, bu uygulamanın anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı.
KDK: Yıllık i̇zin yarıya i̇ndirilemez
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, kararda şu ifadelere yer verildi:
“Hem işte çalışıp hem de evde çocuğuyla ilgilenen aile bireylerinin dinlenmeye daha fazla ihtiyaç duyacağı dikkate alındığında, doğum sonrası normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışan memur aile bireylerinin yıllık izinlerinde kesintiye gidilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu anlaşılmıştır.”
KDK, üniversite idaresine “yorum veya kıyas yoluyla yıllık iznin sınırlandırılamayacağı” hatırlatmasında bulundu.
KDK’nın kararını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, mevcut düzenlemede Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğunu bildirdi. Ayrıca “konuya ilişkin yeni mevzuat çalışmaları sürmektedir” açıklaması yapıldı.
Doğum i̇zni ve süt i̇zni detayları
Doğum izni:
Kadın çalışanlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta
ücretli izne sahip.
Çoğul gebelikte:
İki hafta ek süre tanınır.
Süt izni:
İlk 6 ayda günde 3 saat
, ikinci 6 ayda ise 1.5 saat
emzirme izni verilir. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl i̇şliyor?
Doğum yapan memur anneler, çocuklarının ilköğretim çağının başladığı aybaşına kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Bu süreçte:
Mali ve sosyal yardımlar yarı oranında ödenir. Yıllık izin hakkı aynen devam eder.
İzinler hangi sırayla kullanılıyor?
1.Toplam 16 haftalık doğum izni
2.Ücretsiz doğum izni:
Kamu çalışanları için 2 yıla kadar
Özel sektör için 6 aya kadar
3.Yarım zamanlı çalışma imkânı:
doğumda: 60 gün
doğumda: 120 gün
Sonraki doğumlarda: 180 gün
4.Günlük süt izni:
1.5 saat
Yeni düzenleme yolda: Doğum i̇zni 1 yıla çıkacak mı?
2025’in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet, çalışan annelere yönelik yeni haklar sunmak için çalışma başlattı. Planlanan düzenlemeler arasında:
Ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması Ücretsiz doğum izninin 1.5 yıla uzatılması Çalışan annelere kreş desteği verilmesi Memur ve işçi babalar arasındaki izin farklarının kaldırılması
Bu düzenleme ile kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek.