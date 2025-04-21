https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/husiler-abdnin-yemene-duzenledigi-saldirida-12-kisi-oldu-30-kisi-yaralandi-1095545682.html
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:24+0300
2025-04-21T11:24+0300
2025-04-21T11:27+0300
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Yemen'de Husiler, ABD'nin savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'gece saatlerinde ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediği' bildirildi.Hava saldırıları sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken diğer 4 kentteki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.Husiler, dün gece, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını ileri sürmüştü. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, bu hareketin 'durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı' uyarısında bulundu. Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir" dedi. 18 Nisan'da Ras İsa petrol limanına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html
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ortadoğu, abd, yemen, sana, husiler
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
11:24 21.04.2025 (güncellendi: 11:27 21.04.2025)
Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'de Husiler, ABD'nin savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'gece saatlerinde ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediği' bildirildi.
Hava saldırıları sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken diğer 4 kentteki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.
ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Husiler, dün gece, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını ileri sürmüştü. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, bu hareketin 'durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı' uyarısında bulundu.
Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir" dedi. 18 Nisan'da Ras İsa petrol limanına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.