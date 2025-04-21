https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/husiler-abdnin-yemene-duzenledigi-saldirida-12-kisi-oldu-30-kisi-yaralandi-1095545682.html

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T11:24+0300

2025-04-21T11:24+0300

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i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

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Yemen'de Husiler, ABD'nin savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'gece saatlerinde ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediği' bildirildi.Hava saldırıları sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken diğer 4 kentteki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.Husiler, dün gece, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını ileri sürmüştü. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, bu hareketin 'durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı' uyarısında bulundu. Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir" dedi. 18 Nisan'da Ras İsa petrol limanına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html

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