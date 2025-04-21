Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/husiler-abdnin-yemene-duzenledigi-saldirida-12-kisi-oldu-30-kisi-yaralandi-1095545682.html
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:24+0300
2025-04-21T11:27+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
abd
yemen
sana
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080131665_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_c0abbcaa97ee4bc6a79b028c15ab6dbb.jpg
Yemen'de Husiler, ABD'nin savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'gece saatlerinde ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediği' bildirildi.Hava saldırıları sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken diğer 4 kentteki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.Husiler, dün gece, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını ileri sürmüştü. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, bu hareketin 'durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı' uyarısında bulundu. Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir" dedi. 18 Nisan'da Ras İsa petrol limanına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html
abd
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080131665_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f3c8b46d6b56c3547cfdc19b4d79734b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, yemen, sana, husiler
ortadoğu, abd, yemen, sana, husiler

Husiler: ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

11:24 21.04.2025 (güncellendi: 11:27 21.04.2025)
© Mohammed HamoudHusi destekçileri, geçit düzenledi
Husi destekçileri, geçit düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© Mohammed Hamoud
Abone ol
Husiler, ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırıda 12 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen'de Husiler, ABD'nin savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'gece saatlerinde ABD savaş uçaklarının Sana'nın yanı sıra Amran, Sade, Marib ve Mahvit illerine de saldırılar düzenlediği' bildirildi.
Hava saldırıları sonucu oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken diğer 4 kentteki can ve mal kaybına dair bilgi paylaşılmadı.
ABD savaş uçaklarının Sana'ya 19 Nisan'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Husiler, dün gece, ABD'nin Yemen'de kara harekatına hazırlandığını ileri sürmüştü. Husilere bağlı hükümetin Dışişleri Bakanı Cemal Amir, bu hareketin 'durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığı' uyarısında bulundu.
Amir, "Yemen'in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı'nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir" dedi. 18 Nisan'da Ras İsa petrol limanına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.
Yemen saldırılar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
DÜNYA
ABD Yemen'de bir limana saldırdı: Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
18 Nisan, 06:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала