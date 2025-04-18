https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-yemende-bir-limana-saldirdi-cok-sayida-olu-ve-yarali-1095485543.html
ABD Yemen'de bir limana saldırdı: Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
ABD Yemen'de bir limana saldırdı: Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Yemen'deki Ras Isa limanına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükselirken 80 kişinin de yaralandığı belirtildi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T06:27+0300
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ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa petrol limanına hava saldırısı düzenlendi.Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD'nin Ras İsa petrol tesisine yönelik saldırısı sonucunda 33 kişi öldü, 80 kişi daha yaralandı” şekilde aktardı. Ölen ve yaralananların büyük kısmının liman işçileri olduğu belirtilirken ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.Daha önce saldırıda 5 sağlık personelinin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.Hudeyde valiliğinin verdiği bilgiye göre, ABD savaş uçakları en az 14 sorti gerçekleştirdi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ras İsa limanının yok edildiğini duyururken amaçlarının Husileri gelirden mahrum bırakmak olduğunu savundu.ABD, 15 Mart'tan bu yana Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği günlük hava saldırılarıyla, Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail gemilerine yönelik saldırıları engellemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu hedefine ulaşamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/abd-ve-ukrayna-kaynak-anlasmasi-yapmak-icin-niyet-beyani-imzaladi-1095484791.html
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abd, ortadoğu, i̇ran, husiler, yemen
abd, ortadoğu, i̇ran, husiler, yemen
ABD Yemen'de bir limana saldırdı: Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
ABD'nin Yemen'deki Ras Isa limanına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 33'e yükselirken 80 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Ras İsa petrol limanına hava saldırısı düzenlendi.
Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “ABD'nin Ras İsa petrol tesisine yönelik saldırısı sonucunda 33 kişi öldü, 80 kişi daha yaralandı” şekilde aktardı.
Ölen ve yaralananların büyük kısmının liman işçileri olduğu belirtilirken ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
Daha önce saldırıda 5 sağlık personelinin de hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hudeyde valiliğinin verdiği bilgiye göre, ABD savaş uçakları en az 14 sorti gerçekleştirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Ras İsa limanının yok edildiğini duyururken amaçlarının Husileri gelirden mahrum bırakmak olduğunu savundu.
ABD, 15 Mart'tan bu yana Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği günlük hava saldırılarıyla, Kızıldeniz ve Arap Denizi'ndeki İsrail gemilerine yönelik saldırıları engellemeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar bu hedefine ulaşamadı.