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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'ye gitti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'ye gitti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yatırımcı... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T09:05+0300
2025-04-21T09:05+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
dünya bankası
hazine
fatih karahan
merkez bankası
abd merkez bankası
scott bessent
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'ye gitti.Temasları kapsamında çok sayıda yatırımcı toplantısına katılacak Şimşek, önde gelen düşünce kuruluşlarında düzenlenecek etkinliklerde konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.Bugün New York'ta yatırımcılarla buluşacakŞimşek'in bugün başlayan ziyaretinin ilk ayağı New York olacak. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek geniş katılımlı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile reel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla buluşacak Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.New York'taki bu temaslara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.Washington temaslarıBakan Şimşek, 22 Nisan itibarıyla ziyaretini başkent Washington'da sürdürecek.ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak Şimşek, burada Dünya Bankası eski Başkanı David Malpass ile birlikte "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşma yapacak. Şimşek, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya da iştirak edecek.ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüşmeBakan Şimşek, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşme yapacak.Küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunacak Şimşek, küresel trendlerin yansımalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaşacak.Şimşek, temasları kapsamında G20 Bakanlar Toplantısı'na da katılacak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
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mehmet şimşek, dünya bankası, hazine, fatih karahan, merkez bankası, abd merkez bankası, scott bessent
mehmet şimşek, dünya bankası, hazine, fatih karahan, merkez bankası, abd merkez bankası, scott bessent

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'ye gitti

09:05 21.04.2025
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yatırımcı buluşmaları başta olmak üzere çok sayıda temasta bulunacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'ye gitti.
Temasları kapsamında çok sayıda yatırımcı toplantısına katılacak Şimşek, önde gelen düşünce kuruluşlarında düzenlenecek etkinliklerde konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bugün New York'ta yatırımcılarla buluşacak

Şimşek'in bugün başlayan ziyaretinin ilk ayağı New York olacak. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek geniş katılımlı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile reel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla buluşacak Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.
New York'taki bu temaslara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

Washington temasları

Bakan Şimşek, 22 Nisan itibarıyla ziyaretini başkent Washington'da sürdürecek.
ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak Şimşek, burada Dünya Bankası eski Başkanı David Malpass ile birlikte "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşma yapacak. Şimşek, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya da iştirak edecek.

ABD Hazine Bakanı Bessent ile görüşme

Bakan Şimşek, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşme yapacak.
Küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunacak Şimşek, küresel trendlerin yansımalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaşacak.
Şimşek, temasları kapsamında G20 Bakanlar Toplantısı'na da katılacak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
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