https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/fiyatlar-yukselmeye-basladi-istanbulda-en-cok-hangi-ilceler-deger-kazandi-1095550366.html

Fiyatlar yükselmeye başladı: İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?

Fiyatlar yükselmeye başladı: İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?

2025-04-21T12:45+0300

2025-04-21T12:45+0300

2025-04-21T12:49+0300

ekonomi̇

konut

konut satışı

konut fiyatları

i̇stanbul

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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2025 itibarıyla konut piyasasında dengeler değişiyor. Enflasyona göre bakıldığında konut fiyatları reel bazda kayıp gösterirken, bu durum yavaş yavaş terse dönüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mart ayında konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yüzde 4.2 oldu.Reel bazlı düşüş şubatta yüzde 5.6 olurken, ocak ayında yüzde 7.2 olarak gerçekleşmişti. Böylelikle 2025 itibarıyla konut fiyatlarında aylık artışlar enflasyona yaklaşmaya başladı. Nominal bazda bakıldığında ise fiyatlar 7 ayın en yüksek seviyesinde yer alıyor.'Konut fiyatları Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla arttı'Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konut fiyatlarının artış eğilimi gösterdiği illeri açıkladı:İstanbul'un en değerli ilçeleri hangileri?Özelmacıklı, İstanbul özelinde en çok kazandıran ilçeleri ise "Bunun yanında ilçelerdeki durum da farklı. İstanbul’da en çok değer kazanan ilçelere baktığımızda Kadıköy yüzde 45 seviyesinde, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla yüzde 40 seviyelerinde değer kazandı." diye açıkladı.1. Kadıköy2. Maltepe3. Sultanbeyli4.Pendik5. TuzlaAnkara'da hangi ilçeler değerlendi?İzmir'de hangi bölge kazandırdı?Kira gelirine göre kendini amorti eden iller hangileri?İstanbul, Ankara ve İzmir'de amortisman süresi en kısa olan ilçeler nere?Kira fiyatları nerede arttı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbulda-ev-kiralari-yukselise-gecti-en-pahali-kiralik-evler-hangi-ilcelerde-1095225877.html

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