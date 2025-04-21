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Fiyatlar yükselmeye başladı: İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?
Fiyatlar yükselmeye başladı: İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?
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İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?
2025-04-21T12:45+0300
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2025 itibarıyla konut piyasasında dengeler değişiyor. Enflasyona göre bakıldığında konut fiyatları reel bazda kayıp gösterirken, bu durum yavaş yavaş terse dönüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mart ayında konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yüzde 4.2 oldu.Reel bazlı düşüş şubatta yüzde 5.6 olurken, ocak ayında yüzde 7.2 olarak gerçekleşmişti. Böylelikle 2025 itibarıyla konut fiyatlarında aylık artışlar enflasyona yaklaşmaya başladı. Nominal bazda bakıldığında ise fiyatlar 7 ayın en yüksek seviyesinde yer alıyor.'Konut fiyatları Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla arttı'Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konut fiyatlarının artış eğilimi gösterdiği illeri açıkladı:İstanbul'un en değerli ilçeleri hangileri?Özelmacıklı, İstanbul özelinde en çok kazandıran ilçeleri ise "Bunun yanında ilçelerdeki durum da farklı. İstanbul’da en çok değer kazanan ilçelere baktığımızda Kadıköy yüzde 45 seviyesinde, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla yüzde 40 seviyelerinde değer kazandı." diye açıkladı.1. Kadıköy2. Maltepe3. Sultanbeyli4.Pendik5. TuzlaAnkara'da hangi ilçeler değerlendi?İzmir'de hangi bölge kazandırdı?Kira gelirine göre kendini amorti eden iller hangileri?İstanbul, Ankara ve İzmir'de amortisman süresi en kısa olan ilçeler nere?Kira fiyatları nerede arttı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbulda-ev-kiralari-yukselise-gecti-en-pahali-kiralik-evler-hangi-ilcelerde-1095225877.html
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konut, konut istanbul, kendini amorti eden ilçeleri, kendini amorti eden iller, hangi ilçeler değerlendi istanbul, istanbul konut değerlenen yerler
konut, konut istanbul, kendini amorti eden ilçeleri, kendini amorti eden iller, hangi ilçeler değerlendi istanbul, istanbul konut değerlenen yerler

Fiyatlar yükselmeye başladı: İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı?

12:45 21.04.2025 (güncellendi: 12:49 21.04.2025)
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
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Son 1 yılda enflasyona göre düşüş gösteren konut fiyatları, mart ayı itibarıyla toparlanma sinyalleri veriyor. İstanbul'da Kadıköy, Maltepe, Tuzla, Pendik ve Sultanbeyli en çok değer kazanan ilçeler oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da konut fiyatları değerlendi.
2025 itibarıyla konut piyasasında dengeler değişiyor. Enflasyona göre bakıldığında konut fiyatları reel bazda kayıp gösterirken, bu durum yavaş yavaş terse dönüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mart ayında konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yüzde 4.2 oldu.
Reel bazlı düşüş şubatta yüzde 5.6 olurken, ocak ayında yüzde 7.2 olarak gerçekleşmişti. Böylelikle 2025 itibarıyla konut fiyatlarında aylık artışlar enflasyona yaklaşmaya başladı. Nominal bazda bakıldığında ise fiyatlar 7 ayın en yüksek seviyesinde yer alıyor.

'Konut fiyatları Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla arttı'

Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konut fiyatlarının artış eğilimi gösterdiği illeri açıkladı:
"Şu anda Doğu ve Güneydoğu illerimizde son 1 yılda konut fiyat artışları daha fazla. En çok kazandıran illere baktığımızda Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Siirt, Ağrı gibi iller listeye giriyor. En çok kazandıran 5 ilde 1 yılda fiyat artışları yüzde 50 seviyelerinde. Enflasyona göre baktığımızda reel bazda önemli bir getiri söz konusu oldu. Çevre illerde de önemli artışlar oldu. Muş’ta yüzde 40 seviyesinde, Gaziantep ve Sivas’ta yüzde 30 seviyelerinde, Kars’ta yüzde 38 seviyelerinde artışlar yaşandı."

İstanbul'un en değerli ilçeleri hangileri?

Özelmacıklı, İstanbul özelinde en çok kazandıran ilçeleri ise "Bunun yanında ilçelerdeki durum da farklı. İstanbul’da en çok değer kazanan ilçelere baktığımızda Kadıköy yüzde 45 seviyesinde, Maltepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla yüzde 40 seviyelerinde değer kazandı." diye açıkladı.
1. Kadıköy
2. Maltepe
3. Sultanbeyli
4.Pendik
5. Tuzla

Ankara'da hangi ilçeler değerlendi?

"Ankara’da Beypazarı yüzde 50’nin üzerinde değerlendi. Sincan, Pursaklar, Çankaya, Yeni Mahalle yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı."

İzmir'de hangi bölge kazandırdı?

İzmir’de Aliağa, Bayındır, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde değer kazanan ilçeler.

Kira gelirine göre kendini amorti eden iller hangileri?

Amortisman sürelerine baktığımızda kendini kira gelirine göre amorti eden şehirler Tekirdağ, Nevşehir, Karaman, Şanlıurfa, Yozgat... Bu yerleri neredeyse 15 yıl ortalama ile amortisman süresi en kısa 5 il olarak gösterebiliriz.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de amortisman süresi en kısa olan ilçeler nere?

İstanbul’da amortisman süresi en kısa ilçelere baktığımızda Zeytinburnu, Esenyurt, Güngören, Fatih, Gaziosmanpaşa yaklaşık 15-16 yıl ortalamalarda, Ankara’da Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Kahramankazan, Altındağ 15-16 yıl seviyelerinde, İzmir’de Buca, Bergama, Karabağlar, Menemen, Balçova 16 yıl seviyelerinde diyebiliriz.

Kira fiyatları nerede arttı?

Doğu ve Güneydoğu illerimizde kira artışları yüksek. Muş, Bingöl, Bitlis, Kars, Nevşehir’de neredeyse son 1 yılda yüzde 80 arttı. Bu illerimizde amortisman süreleri düştüğü için gayrimenkul yatırımları açısından tercih ediliyor.”
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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