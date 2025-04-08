https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/istanbulda-ev-kiralari-yukselise-gecti-en-pahali-kiralik-evler-hangi-ilcelerde-1095225877.html

İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?

İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da en yüksek kira fiyatları Beşiktaş ve Sarıyer'de görülürken, en düşük kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer alıyor.

2025-04-08T13:58+0300

2025-04-08T13:58+0300

2025-04-08T14:00+0300

ekonomi̇

kiralık ev

kira bedeli

kira

kira artış oranı

kira zam oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/19/1049236320_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_54808f673179f8d67356d8b34afb6e21.jpg

İstanbul'da satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Konut kiraları bazı ilçelerde asgari ücretin neredeyse 3-4 katına ulaşıyor. İstanbul'da en pahalı iki ilçe 60 binden fazla ortalama kira ile Sarıyer ve Beşiktaş olurken, en ucuz kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer aldı. İstanbul'un en pahalı ilçeleri hangileri?Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler olurken, Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.İlçelerde ortalama ev kiraları ne kadar?Sarıyer: 64.454 TLBeşiktaş: 61.512 TLKadıköy: 52.731 TLBakırköy: 42.820 TLAdalar: 37.500 TLŞile: 36.351 TLBeykoz: 33.678 TLÜsküdar: 32.445 TLŞişli: 31.206 TLAtaşehir: 30.965 TLBeyoğlu: 30.596 TLMaltepe: 29.748 TLEyüpsultan: 28.528 TLBaşakşehir: 28.324 TLKartal: 27.842 TLÜmraniye: 27.567 TLZeytinburnu: 27.198 TLBüyükçekmece: 26.853 TLBeylikdüzü: 25.951 TLTuzla: 25.422 TLKağıthane: 25.409 TLPendik: 24.888 TLÇekmeköy: 24.558 TLKüçükçekmece: 23.969 TLGaziosmanpaşa: 22.267 TLSancaktepe: 22.177 TLBahçelievler: 21.513 TLBayrampaşa: 21.042 TLÇatalca: 21.019 TLEn düşük kira Esenyurt'taGüngören: 20.918 TLSultanbeyli: 20.754 TLAvcılar: 20.426 TLSilivri: 20.102 TLBağcılar: 19.692 TLFatih: 19.268 TLSultangazi: 18.164 TLEsenler: 17.199 TLArnavutköy: 17.180 TLEsenyurt: 16.717 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kirada-son-bes-yilda-yuzde-600-rekor-artis-hangi-semtler-basi-cekiyor-1094684223.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kiralık ev, istanbul kiralık ev fiyatları, en yüksek kira, en düşük kiralık ev, en düşük kiralık ev hangi ilçelerde, istanbul'da en yüksek kiralık ev nerede