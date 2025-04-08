İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?
13:58 08.04.2025 (güncellendi: 14:00 08.04.2025)
© İHAKocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut
© İHA
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İstanbul'da ev kiraları mart ayında yükselişe geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en pahalı iki ilçe oldu.
İstanbul'da satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Konut kiraları bazı ilçelerde asgari ücretin neredeyse 3-4 katına ulaşıyor. İstanbul'da en pahalı iki ilçe 60 binden fazla ortalama kira ile Sarıyer ve Beşiktaş olurken, en ucuz kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer aldı.
İstanbul'un en pahalı ilçeleri hangileri?
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler olurken, Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.
İlçelerde ortalama ev kiraları ne kadar?
Sarıyer: 64.454 TL
Beşiktaş: 61.512 TL
Kadıköy: 52.731 TL
Bakırköy: 42.820 TL
Adalar: 37.500 TL
Şile: 36.351 TL
Beşiktaş: 61.512 TL
Kadıköy: 52.731 TL
Bakırköy: 42.820 TL
Adalar: 37.500 TL
Şile: 36.351 TL
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler
© DHA
Beykoz: 33.678 TL
Üsküdar: 32.445 TL
Şişli: 31.206 TL
Ataşehir: 30.965 TL
Beyoğlu: 30.596 TL
Maltepe: 29.748 TL
Eyüpsultan: 28.528 TL
Üsküdar: 32.445 TL
Şişli: 31.206 TL
Ataşehir: 30.965 TL
Beyoğlu: 30.596 TL
Maltepe: 29.748 TL
Eyüpsultan: 28.528 TL
Başakşehir: 28.324 TL
Kartal: 27.842 TL
Ümraniye: 27.567 TL
Zeytinburnu: 27.198 TL
Büyükçekmece: 26.853 TL
Beylikdüzü: 25.951 TL
Tuzla: 25.422 TL
Kağıthane: 25.409 TL
Kartal: 27.842 TL
Ümraniye: 27.567 TL
Zeytinburnu: 27.198 TL
Büyükçekmece: 26.853 TL
Beylikdüzü: 25.951 TL
Tuzla: 25.422 TL
Kağıthane: 25.409 TL
Pendik: 24.888 TL
Çekmeköy: 24.558 TL
Küçükçekmece: 23.969 TL
Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
Sancaktepe: 22.177 TL
Bahçelievler: 21.513 TL
Bayrampaşa: 21.042 TL
Çatalca: 21.019 TL
Çekmeköy: 24.558 TL
Küçükçekmece: 23.969 TL
Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
Sancaktepe: 22.177 TL
Bahçelievler: 21.513 TL
Bayrampaşa: 21.042 TL
Çatalca: 21.019 TL
En düşük kira Esenyurt'ta
Güngören: 20.918 TL
Sultanbeyli: 20.754 TL
Avcılar: 20.426 TL
Silivri: 20.102 TL
Bağcılar: 19.692 TL
Fatih: 19.268 TL
Sultangazi: 18.164 TL
Esenler: 17.199 TL
Arnavutköy: 17.180 TL
Esenyurt: 16.717 TL
Sultanbeyli: 20.754 TL
Avcılar: 20.426 TL
Silivri: 20.102 TL
Bağcılar: 19.692 TL
Fatih: 19.268 TL
Sultangazi: 18.164 TL
Esenler: 17.199 TL
Arnavutköy: 17.180 TL
Esenyurt: 16.717 TL