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İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?
İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da en yüksek kira fiyatları Beşiktaş ve Sarıyer'de görülürken, en düşük kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer alıyor.
2025-04-08T13:58+0300
2025-04-08T14:00+0300
ekonomi̇
kiralık ev
kira bedeli
kira
kira artış oranı
kira zam oranı
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İstanbul'da satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Konut kiraları bazı ilçelerde asgari ücretin neredeyse 3-4 katına ulaşıyor. İstanbul'da en pahalı iki ilçe 60 binden fazla ortalama kira ile Sarıyer ve Beşiktaş olurken, en ucuz kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer aldı. İstanbul'un en pahalı ilçeleri hangileri?Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler olurken, Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.İlçelerde ortalama ev kiraları ne kadar?Sarıyer: 64.454 TLBeşiktaş: 61.512 TLKadıköy: 52.731 TLBakırköy: 42.820 TLAdalar: 37.500 TLŞile: 36.351 TLBeykoz: 33.678 TLÜsküdar: 32.445 TLŞişli: 31.206 TLAtaşehir: 30.965 TLBeyoğlu: 30.596 TLMaltepe: 29.748 TLEyüpsultan: 28.528 TLBaşakşehir: 28.324 TLKartal: 27.842 TLÜmraniye: 27.567 TLZeytinburnu: 27.198 TLBüyükçekmece: 26.853 TLBeylikdüzü: 25.951 TLTuzla: 25.422 TLKağıthane: 25.409 TLPendik: 24.888 TLÇekmeköy: 24.558 TLKüçükçekmece: 23.969 TLGaziosmanpaşa: 22.267 TLSancaktepe: 22.177 TLBahçelievler: 21.513 TLBayrampaşa: 21.042 TLÇatalca: 21.019 TLEn düşük kira Esenyurt'taGüngören: 20.918 TLSultanbeyli: 20.754 TLAvcılar: 20.426 TLSilivri: 20.102 TLBağcılar: 19.692 TLFatih: 19.268 TLSultangazi: 18.164 TLEsenler: 17.199 TLArnavutköy: 17.180 TLEsenyurt: 16.717 TL
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istanbul kiralık ev, istanbul kiralık ev fiyatları, en yüksek kira, en düşük kiralık ev, en düşük kiralık ev hangi ilçelerde, istanbul'da en yüksek kiralık ev nerede
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İstanbul'da ev kiraları yükselişe geçti: En pahalı kiralık evler hangi ilçelerde?

13:58 08.04.2025 (güncellendi: 14:00 08.04.2025)
© İHAKocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
© İHA
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İstanbul'da ev kiraları mart ayında yükselişe geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en pahalı iki ilçe oldu.
İstanbul'da satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Konut kiraları bazı ilçelerde asgari ücretin neredeyse 3-4 katına ulaşıyor. İstanbul'da en pahalı iki ilçe 60 binden fazla ortalama kira ile Sarıyer ve Beşiktaş olurken, en ucuz kiralık evler ise Bağcılar, Esenyurt ve Esenler'de yer aldı.

İstanbul'un en pahalı ilçeleri hangileri?

Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti. Sarıyer ve Beşiktaş en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler olurken, Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.

İlçelerde ortalama ev kiraları ne kadar?

Sarıyer: 64.454 TL
Beşiktaş: 61.512 TL
Kadıköy: 52.731 TL
Bakırköy: 42.820 TL
Adalar: 37.500 TL
Şile: 36.351 TL
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler
© DHA
Beykoz: 33.678 TL
Üsküdar: 32.445 TL
Şişli: 31.206 TL
Ataşehir: 30.965 TL
Beyoğlu: 30.596 TL
Maltepe: 29.748 TL
Eyüpsultan: 28.528 TL
Başakşehir: 28.324 TL
Kartal: 27.842 TL
Ümraniye: 27.567 TL
Zeytinburnu: 27.198 TL
Büyükçekmece: 26.853 TL
Beylikdüzü: 25.951 TL
Tuzla: 25.422 TL
Kağıthane: 25.409 TL
Pendik: 24.888 TL
Çekmeköy: 24.558 TL
Küçükçekmece: 23.969 TL
Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
Sancaktepe: 22.177 TL
Bahçelievler: 21.513 TL
Bayrampaşa: 21.042 TL
Çatalca: 21.019 TL

En düşük kira Esenyurt'ta

Güngören: 20.918 TL
Sultanbeyli: 20.754 TL
Avcılar: 20.426 TL
Silivri: 20.102 TL
Bağcılar: 19.692 TL
Fatih: 19.268 TL
Sultangazi: 18.164 TL
Esenler: 17.199 TL
Arnavutköy: 17.180 TL
Esenyurt: 16.717 TL
Kira- Ev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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Kirada son beş yılda yüzde 600 rekor artış: Hangi semtler başı çekiyor
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