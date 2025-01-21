https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/esenyurttaki-tekel-bayi-saldirisi-savcilik-tarafindan-istenen-cezalar-aciklandi-1092914252.html
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı: Savcılık tarafından istenen cezalar açıklandı
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı: Savcılık tarafından istenen cezalar açıklandı
Sputnik Türkiye
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili 10 sanığın... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T19:16+0300
2025-01-21T19:16+0300
2025-01-21T19:16+0300
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esenyurt belediyesi
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tekel bayi
saldırı
silahlı saldırı
saldırı girişimi
cinayet
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Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada savcının mütalaası açıklandı.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde 28 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik 'kasten öldürme' suçlarından 2'şer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Yusuf Erzen'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 ila 15 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, sanıklar Tarık ve Azat Özer için 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230731/tekel-bayisine-silahli-saldirida-suphelilerden-biri-daha-yakalandi-ayrintilar-ortaya-cikti-1074183959.html
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esenyurt, esenyurt belediyesi, tekel, tekel bayi, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, cinayet, cinayet masası, mafya
esenyurt, esenyurt belediyesi, tekel, tekel bayi, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, cinayet, cinayet masası, mafya
Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı: Savcılık tarafından istenen cezalar açıklandı
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada savcının mütalaası açıklandı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde 28 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer'in, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik 'kasten öldürme' suçlarından 2'şer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Yusuf Erzen'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 9 ila 15 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, sanıklar Tarık ve Azat Özer için 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.
Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.