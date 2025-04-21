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Ünlü ayakkabı markalarında domuz derisi çıktı: Milyonluk ceza verildi
Ünlü ayakkabı markalarında domuz derisi çıktı: Milyonluk ceza verildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, New Balance, Vans ve Camper markalarına, ürün bileşenlerinde domuz derisi kullanımına dair eksik bilgilendirme nedeniyle ceza... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T09:26+0300
2025-04-21T09:32+0300
ekonomi̇
new balance
ayakkabı
domuz
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim devi New Balance, Vans ve Camper markalarına ait bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanıldığını tespit etti. Ürün açıklamalarında bu bilginin eksik sunulması nedeniyle, markalara idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Eksik bilgilendirme tespit edildiKurul, Türkiye'de satışı yapılan ürünlerde "yüzde 37 Pigskin" ifadesine rastladı. Bu durum, domuz derisi içeren ayakkabıların bileşenlerinde eksik bilgilendirme yapıldığını ortaya koydu. Özellikle New Balance, Vans ve Camper gibi global markaların ürünlerinin içeriklerinde toplumu ilgilendiren hassas konuların net olarak belirtilmemesi, yaptırım sürecini başlattı.New Balance’a 1 Milyon 730 bin TL cezaKurulun yürüttüğü incelemede, New Balance’ın Türkiye'deki online satış platformunda yer alan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu modellerin tanıtımında sadece "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel tanımların kullanıldığı tespit edildi. Ancak markanın yurt dışı sitelerinde bu ürünler için açıkça "pigskin/mesh" yani domuz derisi ibaresi yer alıyordu.Ticaret Bakanlığı bu durumu, dini hassasiyetleri ihlal eden bir eksiklik olarak değerlendirdi. Bu kapsamda New Balance’a 1 milyon 730 bin TL idari para cezası kesildi ve yanıltıcı reklamların durdurulması kararlaştırıldı.Vans markasına 863 bin TL cezaVans markasına ait bazı ayakkabı modelleri için de benzer eksiklikler tespit edildi. Ürün açıklamalarında domuz derisi kullanımına dair yeterli bilgi yer almaması nedeniyle, firmaya 863 bin 580 TL para cezası uygulanmasına ve reklamlara yönelik durdurma kararı alınmasına karar verildi.Camper’a yaptırım süreci başlatıldıCamper markasının da bazı modellerinde benzer içerik eksikliklerine rastlandığı bildirildi. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, domuz derisi içeren ürünlerin tüketiciye açıkça beyan edilmesi gerektiği vurgulandı. Marka hakkında uygulanacak cezai işlemlerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.Dini hassasiyet uyarısı vurgulandıKurul kararında, “Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşen doğrudan veya dolaylı olarak kullanılıyorsa, bu husus reklamlarda açıkça belirtilmelidir” hükmüne dikkat çekildi. Tüketicinin aldatılması ve yanıltılması bu bağlamda hem hukuki hem etik olarak ele alındı.
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new balance, vans, camper, domuz derisi, ticaret bakanlığı, reklam kurulu
new balance, vans, camper, domuz derisi, ticaret bakanlığı, reklam kurulu

Ünlü ayakkabı markalarında domuz derisi çıktı: Milyonluk ceza verildi

09:26 21.04.2025 (güncellendi: 09:32 21.04.2025)
© AASpor ayakkabı
Spor ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, New Balance, Vans ve Camper markalarına, ürün bileşenlerinde domuz derisi kullanımına dair eksik bilgilendirme nedeniyle ceza yağdırdı. Dini hassasiyetlere aykırı içeriklerin açıkça belirtilmemesi, firmalara milyonlarca liralık yaptırımlar getirdi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim devi New Balance, Vans ve Camper markalarına ait bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanıldığını tespit etti. Ürün açıklamalarında bu bilginin eksik sunulması nedeniyle, markalara idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Eksik bilgilendirme tespit edildi

Kurul, Türkiye'de satışı yapılan ürünlerde "yüzde 37 Pigskin" ifadesine rastladı. Bu durum, domuz derisi içeren ayakkabıların bileşenlerinde eksik bilgilendirme yapıldığını ortaya koydu. Özellikle New Balance, Vans ve Camper gibi global markaların ürünlerinin içeriklerinde toplumu ilgilendiren hassas konuların net olarak belirtilmemesi, yaptırım sürecini başlattı.

New Balance’a 1 Milyon 730 bin TL ceza

Kurulun yürüttüğü incelemede, New Balance’ın Türkiye'deki online satış platformunda yer alan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu modellerin tanıtımında sadece "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel tanımların kullanıldığı tespit edildi. Ancak markanın yurt dışı sitelerinde bu ürünler için açıkça "pigskin/mesh" yani domuz derisi ibaresi yer alıyordu.
Ticaret Bakanlığı bu durumu, dini hassasiyetleri ihlal eden bir eksiklik olarak değerlendirdi. Bu kapsamda New Balance’a 1 milyon 730 bin TL idari para cezası kesildi ve yanıltıcı reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Vans markasına 863 bin TL ceza

Vans markasına ait bazı ayakkabı modelleri için de benzer eksiklikler tespit edildi. Ürün açıklamalarında domuz derisi kullanımına dair yeterli bilgi yer almaması nedeniyle, firmaya 863 bin 580 TL para cezası uygulanmasına ve reklamlara yönelik durdurma kararı alınmasına karar verildi.

Camper’a yaptırım süreci başlatıldı

Camper markasının da bazı modellerinde benzer içerik eksikliklerine rastlandığı bildirildi. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, domuz derisi içeren ürünlerin tüketiciye açıkça beyan edilmesi gerektiği vurgulandı. Marka hakkında uygulanacak cezai işlemlerin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Dini hassasiyet uyarısı vurgulandı

Kurul kararında, “Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşen doğrudan veya dolaylı olarak kullanılıyorsa, bu husus reklamlarda açıkça belirtilmelidir” hükmüne dikkat çekildi. Tüketicinin aldatılması ve yanıltılması bu bağlamda hem hukuki hem etik olarak ele alındı.
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