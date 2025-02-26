https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dunyanin-en-iyi-yumurtali-yemekleri-aciklandi-turkiyeden-4-lezzet-listede-1093993042.html

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri açıklandı: Türkiye’den 4 lezzet listede

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri açıklandı: Türkiye’den 4 lezzet listede

Sputnik Türkiye

Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeğini seçti! Japon mutfağından Ajitsuke Tamago birinci olurken, Türkiye’den ıspanaklı yumurta, menemen, kaygana ve çılbır listeye girdi. Peki, bu lezzetler kaçıncı sırada yer aldı?

2025-02-26T10:42+0300

2025-02-26T10:42+0300

2025-02-26T10:42+0300

yaşam

domates

ana

yumurta

organik yumurta

menemen

menemen

menemen yemeği

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Geleneksel ve yerel mutfakları inceleyen Taste Atlas, dünyanın en beğenilen 100 yumurtalı yemeğini sıraladı. Liste, kullanıcıların verdiği oylarla belirlendi.📌 Listenin zirvesinde Japon mutfağından Ajitsuke Tamago yer aldı.📌 Türkiye’den ise 4 farklı lezzet dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında kendine yer buldu.📌 Ispanaklı yumurta, menemen, kaygana ve çılbır listede Türkiye’yi temsil etti.Listenin Zirvesinde Japon Lezzeti: Ajitsuke TamagoListenin 1. sırasında, Japon mutfağının vazgeçilmezi Ajitsuke Tamago yer aldı. Yumuşak kıvamda haşlanmış yumurtaların mirin ve soya sosuyla marine edilmesiyle hazırlanan bu lezzet, genellikle ramenlerin üzerine eklenerek veya atıştırmalık olarak tüketiliyor.Türkiye’den listeye giren yumurtalı lezzetler🥚 5. sırada: Ispanaklı yumurtaTürk mutfağının en sağlıklı ve pratik lezzetlerinden biri olan ıspanaklı yumurta, dünyanın en iyi 5. yumurtalı yemeği seçildi. Bol vitaminli ıspanak ve protein kaynağı yumurtanın buluştuğu bu tarif, hem kahvaltılarda hem de hafif öğünlerde sıkça tercih ediliyor.🍳 10. sırada: MenemenSoğanlı mı soğansız mı? Tartışmaları hiç bitmese de menemen, dünyada en çok beğenilen yumurtalı yemeklerden biri oldu ve 10. sıraya yerleşti. Domates, biber ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu lezzet, Türk kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.🥞 20. sırada: KayganaKaradeniz mutfağının sevilen tariflerinden biri olan kaygana, 20. sırada yer aldı. Ana malzemeleri yumurta, un, süt ve tuz olan bu lezzet, omlet benzeri yapısıyla hafif ve doyurucu bir kahvaltı seçeneği sunuyor.🥄 30. sırada: ÇılbırOsmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen çılbır, 30. sıraya yerleşti. Haşlanmış yumurtanın üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve eritilmiş tereyağıyla hazırlanan çılbır, özellikle kahvaltılarda ve hafif öğünlerde tercih edilen geleneksel lezzetlerden biri.Türkiye’nin yumurtalı yemekleri dünya çapında beğenildi📌 Ispanaklı yumurta, menemen, kaygana ve çılbır dünya mutfağında öne çıktı.📌 Japon mutfağından Ajitsuke Tamago ilk sıraya yerleşirken, Türkiye’den 4 lezzet ilk 30’a girdi.📌 Türk mutfağının kahvaltı ve geleneksel tarifleri dünya çapında büyük ilgi gördü.Dünya çapında ünlü lezzetleri sıralayan Taste Atlas’ın hazırladığı liste, Türk mutfağının ne kadar zengin ve lezzetli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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