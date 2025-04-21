https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dmm-duyurdu-ozel-hastanelerde-sezaryen-yasaklandi-mi-1095566497.html
DMM duyurdu: Özel hastanelerde sezaryen yasaklandı mı?
DMM duyurdu: Özel hastanelerde sezaryen yasaklandı mı?
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yönetmelik değişikliğinin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T19:13+0300
2025-04-21T19:13+0300
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) planlı sezaryenin yasaklandığı iddialarını yalanladı.Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarına İletişim Başkanlığı kaynaklarından resmi yalanlama geldi. DMM, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"in sadece tıp merkezlerini kapsadığını vurguladı. Özel hastanelerin ise farklı mevzuatla düzenlendiğini ve bu kurumlarda planlı sezaryen uygulamalarının devam ettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/saglik-bakanligindan-yeni-adim-tip-merkezlerinde-planli-sezaryen-yapilamayacak-1095529891.html
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DMM duyurdu: Özel hastanelerde sezaryen yasaklandı mı?
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yönetmelik değişikliğinin sadece tıp merkezlerini kapsadığı, özel hastanelerde sezaryen uygulamalarının devam ettiği belirtildi. DMM, acil tıbbi gereklilik durumlarında sezaryen yapılabileceğini vurguladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) planlı sezaryenin yasaklandığı iddialarını yalanladı.
Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarına İletişim Başkanlığı kaynaklarından resmi yalanlama geldi. DMM, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"in sadece tıp merkezlerini kapsadığını vurguladı. Özel hastanelerin ise farklı mevzuatla düzenlendiğini ve bu kurumlarda planlı sezaryen uygulamalarının devam ettiğini açıkladı.