https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dmm-duyurdu-ozel-hastanelerde-sezaryen-yasaklandi-mi-1095566497.html

DMM duyurdu: Özel hastanelerde sezaryen yasaklandı mı?

DMM duyurdu: Özel hastanelerde sezaryen yasaklandı mı?

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yönetmelik değişikliğinin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T19:13+0300

2025-04-21T19:13+0300

2025-04-21T19:13+0300

türki̇ye

hastane

özel hastane

özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği

türkiye özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği

sezaryen

doğum

doğum oranı

doğum kontrol

ölü doğum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/01/1075103388_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8a43f36e5baa7a60bd1204cfd8839459.jpg

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) planlı sezaryenin yasaklandığı iddialarını yalanladı.Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'Türkiye'de planlı sezaryenin yasaklandığı' iddialarına İletişim Başkanlığı kaynaklarından resmi yalanlama geldi. DMM, 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"in sadece tıp merkezlerini kapsadığını vurguladı. Özel hastanelerin ise farklı mevzuatla düzenlendiğini ve bu kurumlarda planlı sezaryen uygulamalarının devam ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/saglik-bakanligindan-yeni-adim-tip-merkezlerinde-planli-sezaryen-yapilamayacak-1095529891.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastane, özel hastane, özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, türkiye özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği, sezaryen, doğum, doğum oranı, doğum kontrol, ölü doğum, doğum yapmak, erken doğum