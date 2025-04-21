https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cinden-abdnin-izolasyon-planlarina-tepki-musamaha-gostermeyiz-1095538674.html

Çin’den ABD'nin izolasyon planlarına tepki: ‘Müsamaha göstermeyiz’

Çin’den ABD'nin izolasyon planlarına tepki: ‘Müsamaha göstermeyiz’

Sputnik Türkiye

Çin’in, çıkarları pahasına diğer ülkeler arasında yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceği ve eşdeğer karşı önlemler alacağı belirtildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T08:42+0300

2025-04-21T08:42+0300

2025-04-21T09:02+0300

dünya

çin

çin ticaret bakanlığı

abd

ekonomi

i̇zolasyon

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ABD'nin Çin’i ekonomik olarak izole etme planlarına ilişkin haberlere Çin Ticaret Bakanlığı’ndan tepki geldi.Çin Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Çin, tüm tarafların ABD ile ticari ve ekonomik anlaşmazlıkları adil istişareler yoluyla çözme isteğine saygı duyuyor” dendi.Karşılıklı vergiler konusunda tüm taraflara “adaletin yanında, tarihin doğru tarafında durma ve uluslararası ticaret ve ekonomi kuralları ile çok taraflı ticaret sistemini koruma” çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeye yer verildi:“Çin, çıkarlarının feda edilmesi pahasına yapılacak her türlü anlaşmaya kesinlikle karşı. Bunun meydana gelmesi durumunda, Çin buna müsamaha göstermeyecek ve kararlılıkla eşdeğer karşı tedbirler alacak. Çin kendi çıkarlarını savunacak kararlılığa ve kabiliyete sahip.”Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililerin diğer ülkelerle görüşerek ticaret ortaklarından daha düşük gümrük vergileri karşılığında Çin'i ekonomik olarak izole etme taahhüdü almayı planladığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdden-zaporojye-ngs-etrafinda-tarafsiz-bolge-olusturma-onerisi-1095538258.html

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çin, çin ticaret bakanlığı, abd, ekonomi, i̇zolasyon