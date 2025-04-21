https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdden-zaporojye-ngs-etrafinda-tarafsiz-bolge-olusturma-onerisi-1095538258.html

ABD’den Zaporojye NGS etrafında tarafsız bölge oluşturma önerisi

ABD’den Zaporojye NGS etrafında tarafsız bölge oluşturma önerisi

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün bir parçası olarak Zaporojye Nükleer Gün Santrali (NGS) etrafında tarafsız bir bölge oluşturma seçeneğini... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T07:39+0300

2025-04-21T07:39+0300

2025-04-21T08:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

zaporojye nükleer güç santrali

rusya

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

chris wright

kremlin

dmitriy peskov

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The Wall Street Journal gazetesi, Washington yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturma sürecinin bir parçası olarak Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgeyi tarafsız ilan etmeyi önerdiğini bildirdi.Gazetenin haberinde, “Batılı yetkililere göre, ABD'nin bir başka fikri de Zaporojye'deki nükleer reaktör etrafındaki arazinin tarafsız bölge olarak belirlenmesi” ifadesine yer verildi.Bu planın uygulanması halinde, söz konusu bölgenin kontrolünün Washington'a devredilmesi öneriliyor.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Santral, Ekim 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında.ABD Başkanı Donald Trump Mart ayında Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kiev'in elektrik ve nükleer santrallerini yönetmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etmiş, ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının bu altyapıyı korumanın en iyi yolu olacağını dile getirmişti.ABD Enerji Bakanlığı Başkanı Chris Wright, ABD'nin Ukrayna'daki nükleer santrallerin Washington'un kontrolüne geçmesinde bir sorun görmediğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'ya katılan toprakların ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetmişti. Peskov bunun kesinlikle tartışılmaz ve müzakere edilemez bir gerçek olduğunu vurgulamıştı.

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abd, zaporojye nükleer güç santrali, rusya, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, chris wright, kremlin, dmitriy peskov