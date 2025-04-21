https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/buyu-bozma-vaadiyle-dolandiricilik-yapti-felc-kalirsin-diye-korkuttu--1095560648.html

Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık yaptı: Felç kalırsın diye korkuttu

Büyü bozma vaadiyle dolandırıcılık yaptı: Felç kalırsın diye korkuttu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gittiği evlerde kendini cami imamı olarak tanıtıp üzerinde büyü olduğuna inandırdığı insanların altın ve paralarını alıp kaçan kadın yakalandı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T15:33+0300

2025-04-21T15:33+0300

2025-04-21T15:33+0300

türki̇ye

büyü

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul Bahçelievler'de, 'büyü bozma' bahanesiyle insanları kandırarak altınlarını ve paralarını alarak dolandıran kadın yakalandı. 31 suç kaydı bulunan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kadının, mağdurlarını 'büyü bozulmazsa felç kalırsın' diyerek korkuttuğu, insanları kendine inandırmak için de sahte ritüeller yaptığı ortaya çıktı. Pirinç, yumurta ve taşlarla sözde 'büyü bozdu'Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 11 Ocak ve 4 Mart'ta iki kişinin büyü bozma vaadiyle dolandırıldığını belirleyerek çalışma yaptı. İlk olayda şüpheli kadının, yanında getirdiği erkek çocuğuyla kapısını çaldığı mağdura kendisini cami imamı olarak tanıtıp üzerinde büyü olduğunu, bunu bozmak için bazı ritüeller uygulaması gerektiğini söylediği, pirinç, yumurta ve taşlarla yapılan sözde ritüelin ardından mağdurdan altın ve para talep eden şüphelinin 2 altın bilezik, alyans yüzük ve 50 bin lirayı alarak kaçtığı belirlendi.Felç kalırsın diye korkuttuİkinci olayda ise şüphelinin, aynı yöntemle yaklaştığı mağdura kendisini Kur'an hocası olarak tanıtıp büyü bozulmazsa felç kalabileceğini söylediği, bilezik ve yüzüğün konulduğu bohçanın bazanın altına yerleştirilmesinin ardından mağdurla birlikte evden ayrıldığı, sonrasında eve gelen mağdurun ziynet eşyalarının çalındığını anladığı tespit edildi.31 suç kaydı çıktıEkiplerce kimliği belirlenen şüpheli E.Ç. Güngören ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Çoğunluğu hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere toplam 31 suç kaydı bulunan zanlı hakkında ayrıca "evden hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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büyü, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık