https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/izmirde-devre-mulk-sebekesi-cokertildi-yabancilar-vatandaslik-icin-mulklere-normalin-10-kati-ucret-1095529458.html

İzmir'de devre mülk şebekesi çökertildi: 'Yabancılar vatandaşlık için mülklere normalin 10 katı ücret veriyor' yalanı

İzmir'de devre mülk şebekesi çökertildi: 'Yabancılar vatandaşlık için mülklere normalin 10 katı ücret veriyor' yalanı

Sputnik Türkiye

İzmir'de 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığının ortaya çıkarıldığı soruşturmada, vurguncuların dolandırıcılık çarkını nasıl yürüttüğü deşifre edildi... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T13:03+0300

2025-04-20T13:03+0300

2025-04-20T13:03+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

i̇zmir

tapu

devre mülk

i̇stanbul

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İzmir polisi, yaklaşık 300 kişiyi dolandıran devre mülk şebekesinin yöntemini deşifre etti.Devre mülk şebekesiİzmir'de yaklaşık 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığının ortaya çıkarıldığı suç örgütü soruşturmasında şüphelilerin daha önce çalıştıkları şirketlerdeki kişisel verileri ele geçirmek suretiyle mağdurlara ulaştıkları belirlendi.Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılıkİzmir Cumhuriyet Başsavcılığının devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip haksız kazanç sağlayan 25 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda 19 Mart'ta İzmir, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da yakalanan 25 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı soruşturmada, suç örgütünün dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi.4 ay takip edildiGelen ihbar sonrası ekipler tarafından yaklaşık 4 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü.Devre mülk şirketinde çalışıyorlardıPolis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu dolandırıcılık çarkını deşifre etti. Polisin tespitlerine göre, daha önce devre mülk şirketlerinde çalışan şüpheliler, bu sayede devre mülk sahiplerinin kişisel bilgilerine ulaştı.Ardından yabancı uyruklu kişiler üzerine cep telefonu hattı çıkaran suç örgütü üyeleri, devre mülk sahipleriyle kod isim kullanarak iletişime geçti. Kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları devre mülk konusunda yurt içi ve dışında yetki sahibi firma olduklarına ikna etti.Yabancılar 10 kat fazla ücret veriyor yalanıDevre mülk sahiplerine "Yabancıların, Türkiye'de vatandaşlık elde edebilmek için mülklerine normalin 10 katından fazla ücret verdiği" anlatıldıktan sonra bu kişiler lüks otellerin lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde ve kiraladıkları ofislerde ağırlandı. Böylece devre mülk sahiplerine ciddi ve profesyonel firma izlenimi verildi.İkna sürecinin ardından anlaşma sağlanan mülk sahiplerinden hisseli tapular tek bir tapu haline dönüştürülmesi gerektiği söylenerek metrekareye göre 300 bin ila 750 bin lira para talep edildi. Mağdurlardan bir bölümü istenen parayı suç örgütü üyelerinin hesaplarına gönderdi.Kredi puanına bakma bahanesiyle mağdurların telefonunu alıp, kredi çekmişlerŞüpheliler, istenilen bedeli ödemekte güçlük çekenler için bu kez farklı bir dolandırıcılık yöntemini devreye aldı.Suç örgütü üyeleri, buluştukların mağdurların kredi puanına bakma bahanesiyle cep telefonlarını eline alarak mobil bankacılığa girmelerini sağlayıp daha sonra telefon üzerinden de onlardan habersiz kredi çekerek parayı kurdukları paravan şirketlere aktardı.Örgütün bu yöntemle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını değerlendiren polis, zanlıların yaklaşık 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığını, şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için de paravan şirketlere aktarılan parayla döviz ve altın aldıklarını, mağdurlarla satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzaladığını tespit etti.

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dolandırıcılık, i̇zmir, tapu, devre mülk, i̇stanbul