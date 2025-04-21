https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ankarada-23-nisanda-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1095560993.html

Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T15:43+0300

2025-04-21T15:43+0300

2025-04-21T15:43+0300

türki̇ye

ankara

ego

ankaray

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

toplu taşıma

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Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek. EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

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ankara, ego, ankaray, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, toplu taşıma