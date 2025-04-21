https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ankarada-23-nisanda-toplu-tasima-ucretsiz-olacak-1095560993.html
Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T15:43+0300
2025-04-21T15:43+0300
2025-04-21T15:43+0300
türki̇ye
ankara
ego
ankaray
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
toplu taşıma
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Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek. EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/izmirde-toplu-tasimaya-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1095325810.html
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ankara, ego, ankaray, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, toplu taşıma
ankara, ego, ankaray, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, toplu taşıma
Ankara'da 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda otobüs, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlar 23 Nisan Çarşamba günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek. EGO'nun 23 Nisan'da 377 güzergahta cumartesi günü servis programına göre hizmet verecek otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.