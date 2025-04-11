https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/izmirde-toplu-tasimaya-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1095325810.html

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 25 zam: Yarından itibaren geçerli olacak

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 25 zam: Yarından itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 25 zam geldi. Zamlı fiyatlar cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. 11.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-11T15:29+0300

2025-04-11T15:29+0300

2025-04-11T15:30+0300

türki̇ye

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

otobüs bileti

zam

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi , toplu taşımaya yüzde 25 zam kararı aldı. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Son zamla birlikte tam biniş 25 liraya yükselirken, 17.72 olan öğretmen tarifesi ve aylık 480 lira olan öğrenci abonman kartının fiyatları ise sabit kaldı. Öğrenci biniş ücreti ise 10 liraya çıktı. 90 Dakika Entegrasyon Sistemi kapsamında aktarmalar ücretsiz olacak. Halk Taşıt Uygulaması ile 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacak.İzmir'de yeni bilet ücretleri şöyle:– İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 25 TL’ye yükseldi.– Öğretmen biniş ücreti 17,72 TL olarak sabit kaldı.– 60 yaş üzeri vatandaşlar için biniş ücreti 20 TL oldu.– Öğrenci biniş ücreti 10 TL olarak belirlendi.– 60 yaş tarifesinde yüzde 12,87 oranında artış yapıldı.– Öğrenci tarifesinde yüzde 16,55 oranında artış gerçekleşti.– 65 yaş ve üstü binişler ücretsiz olmaya devam edecek.– Öğrenci Abonman Kartı (aylık 100 biniş/480 TL) fiyatı değişmedi.Diğer tarifelerde ise zamlı fiyatlar şöyle oldu:– B Tarifesi (Çevre İlçeler): Tam 25,88 TL / Öğrenci 10,35 TL– C Tarifesi (Gittiğin Kadar Öde): İlk 10 km tam 23,55 TL, km başına 0,78 TL– D Tarifesi (Uzun Mesafe Hatlar): Tam 55,18 TL / Öğrenci 19,42 TL– E Tarifesi (Kampüs Ring): Tam 25 TL / Öğrenci 2,77 TL– F Tarifesi (Baykuş Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 19,79 TL– G Tarifesi (Havalimanı Hatları): Tam 55,13 TL / Öğrenci 39,98 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html

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