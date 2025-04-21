https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/alkolmetreyi-uflememekte-direnen-surucuye-35-bin-825-lira-idari-para-cezasi-kesildi-ehliyetine-el-1095554703.html
Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu
Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu
Sputnik Türkiye
Edirne'de trafik uygulamasında alkolmetreyi üflememekte direnen kadına idari para cezası kesildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T13:21+0300
2025-04-21T13:21+0300
2025-04-21T13:21+0300
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alkol testi
trafik kontrolü
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alkollü araç kullanımı
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Edirne'de kent genelinde trafik uygulamasında polisler tarafından çevrilen kadın sürücü, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin tüm çabalarına rağmen cihazın 'bozuk' olduğunu iddia eden sürücü, polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde ise alkollü çıktı. Sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.Alkolmetrenin bozuk olduğunu iddia ettiİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları trafik kontrollerinde bir kadın sürücüyü durdurarak alkol kontrolü yapmak istedi. Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı. Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.Alkollü olduğu tespit edildiSürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/suruculer-dikkat-trafik-cezalari-artti-hiz-siniri-ve-kirmizi-isik-ihlalinde-bu-tutarlar-odenecek-1092235953.html
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alkol testi, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik para cezası, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı
alkol testi, trafik kontrolü, trafik cezası, trafik para cezası, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı
Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu
Edirne'de trafik uygulamasında alkolmetreyi üflememekte direnen kadına idari para cezası kesildi.
Edirne'de kent genelinde trafik uygulamasında polisler tarafından çevrilen kadın sürücü, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin tüm çabalarına rağmen cihazın 'bozuk' olduğunu iddia eden sürücü, polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde ise alkollü çıktı. Sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Alkolmetrenin bozuk olduğunu iddia etti
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları trafik kontrollerinde bir kadın sürücüyü durdurarak alkol kontrolü yapmak istedi. Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı. Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.
Alkollü olduğu tespit edildi
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.