https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/alkolmetreyi-uflememekte-direnen-surucuye-35-bin-825-lira-idari-para-cezasi-kesildi-ehliyetine-el-1095554703.html

Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu

Alkolmetreyi üflememekte direnen sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu

Sputnik Türkiye

Edirne'de trafik uygulamasında alkolmetreyi üflememekte direnen kadına idari para cezası kesildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T13:21+0300

2025-04-21T13:21+0300

2025-04-21T13:21+0300

türki̇ye

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Edirne'de kent genelinde trafik uygulamasında polisler tarafından çevrilen kadın sürücü, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polislerin tüm çabalarına rağmen cihazın 'bozuk' olduğunu iddia eden sürücü, polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde ise alkollü çıktı. Sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.Alkolmetrenin bozuk olduğunu iddia ettiİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaptıkları trafik kontrollerinde bir kadın sürücüyü durdurarak alkol kontrolü yapmak istedi. Araçta çocuklarının bulunduğunu ve eve gitmek istediğini belirten sürücü, alkolmetreye polislerin defalarca açıklamasına rağmen üfleme yapmadı. Ekiplerin, mevzuat gereği alkolmetreye üflemesi gerektiğini belirtmesine rağmen kadın sürücü ısrarla cihazın bozuk olduğunu ileri sürdü.Alkollü olduğu tespit edildiSürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Merkezde yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücüye 35 bin 825 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/suruculer-dikkat-trafik-cezalari-artti-hiz-siniri-ve-kirmizi-isik-ihlalinde-bu-tutarlar-odenecek-1092235953.html

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