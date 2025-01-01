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Sürücüler dikkat, trafik cezaları arttı: Hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinde bu tutarlar ödenecek
Sürücüler dikkat, trafik cezaları arttı: Hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinde bu tutarlar ödenecek
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Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranıyla zamlandı. Kırmızı ışık ihlalinden hız sınırını aşmaya, alkollü araç... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:21+0300
2025-01-01T11:21+0300
ekonomi
trafik cezası
trafik para cezası
kırmızı ışık
ehliyet
alkol
çakar
vergi usul kanunu
maliye bakanlığı
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Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile trafik cezalarına yüzde 43,93 zam yapıldığı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranıyla artırılan cezalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.Çakarlı araç kullananlara rekor cezaYetkisi olmadığı halde araçlarına "çakar" ışık veya sesli cihaz takan sürücüler için cezalar ağırlaştırıldı. İlk ihlal durumunda 138 bin 172 lira, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek. Bu düzenleme, özellikle usulsüz yetki simgelerini kullanan sürücülere caydırıcı olmayı hedefliyor.Kırmızı ışık ihlaline 2 bin 167 lira cezaHız sınırı aşımında aşamalı cezalarHız sınırı ihlallerine ilişkin cezalar, ihlalin boyutuna göre düzenlendi:Ayrıca, aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzeri hız aşımı yapan sürücülerin ehliyetleri bir yıl süreyle iptal edilecek.Engelli alanlarına park edenlere cezaEngellilere ayrılan alanlara park eden sürücüler için ceza miktarı 1.986 lira oldu. Bu uygulama, engellilere yönelik yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.Alkollü araç kullanmanın cezasıSürücü belgesi, ilk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve üzeri ihlalde ise 5 yıl süreyle geri alınacak.
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trafik cezası, trafik para cezası, kırmızı ışık, ehliyet, alkol, çakar, vergi usul kanunu, maliye bakanlığı
trafik cezası, trafik para cezası, kırmızı ışık, ehliyet, alkol, çakar, vergi usul kanunu, maliye bakanlığı

Sürücüler dikkat, trafik cezaları arttı: Hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinde bu tutarlar ödenecek

11:21 01.01.2025
© AATrafik
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
© AA
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Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranıyla zamlandı. Kırmızı ışık ihlalinden hız sınırını aşmaya, alkollü araç kullanımından yetkisiz taşımacılığa kadar pek çok kural ihlaline zamlı cezalar geliyor. Yeni düzenleme bugünden itibaren yürürlükte.
Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile trafik cezalarına yüzde 43,93 zam yapıldığı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranıyla artırılan cezalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Çakarlı araç kullananlara rekor ceza

Yetkisi olmadığı halde araçlarına "çakar" ışık veya sesli cihaz takan sürücüler için cezalar ağırlaştırıldı. İlk ihlal durumunda 138 bin 172 lira, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek. Bu düzenleme, özellikle usulsüz yetki simgelerini kullanan sürücülere caydırıcı olmayı hedefliyor.

Kırmızı ışık ihlaline 2 bin 167 lira ceza

Kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, sürücü belgesini yanında bulundurmama gibi ihlallerde ceza 2 bin 167 lira oldu.
Ters yönde araç sürmek gibi ciddi ihlallerde ceza tutarı 9 bin 267 lira olarak belirlendi.

Hız sınırı aşımında aşamalı cezalar

Hız sınırı ihlallerine ilişkin cezalar, ihlalin boyutuna göre düzenlendi:
Sınırın yüzde 10 ila yüzde 30 üzerinde hız yapanlara 2 bin 167 lira,
Yüzde 30 ila yüzde 50 aşım yapanlara 4 bin 512 lira,
Yüzde 50’yi aşanlara 9 bin 267 lira ceza uygulanacak.
Ayrıca, aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzeri hız aşımı yapan sürücülerin ehliyetleri bir yıl süreyle iptal edilecek.

Engelli alanlarına park edenlere ceza

Engellilere ayrılan alanlara park eden sürücüler için ceza miktarı 1.986 lira oldu. Bu uygulama, engellilere yönelik yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.

Alkollü araç kullanmanın cezası

Alkollü araç kullanan sürücülere: İlk ihlalde 9 bin 267 lira,
İkinci ihlalde 11 bin 622 lira,
Üç ve daha fazla ihlalde 18 bin 677 lira ceza uygulanacak.
Sürücü belgesi, ilk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve üzeri ihlalde ise 5 yıl süreyle geri alınacak.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle araç kullananlara 47 bin 842 lira ceza kesilecek. Ayrıca bu kişiler 5 yıl süreyle trafikten men edilecek.
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