https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/suruculer-dikkat-trafik-cezalari-artti-hiz-siniri-ve-kirmizi-isik-ihlalinde-bu-tutarlar-odenecek-1092235953.html

Sürücüler dikkat, trafik cezaları arttı: Hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinde bu tutarlar ödenecek

Sürücüler dikkat, trafik cezaları arttı: Hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinde bu tutarlar ödenecek

Sputnik Türkiye

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranıyla zamlandı. Kırmızı ışık ihlalinden hız sınırını aşmaya, alkollü araç... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T11:21+0300

2025-01-01T11:21+0300

2025-01-01T11:21+0300

ekonomi

trafik cezası

trafik para cezası

kırmızı ışık

ehliyet

alkol

çakar

vergi usul kanunu

maliye bakanlığı

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Resmi Gazete’de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile trafik cezalarına yüzde 43,93 zam yapıldığı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranıyla artırılan cezalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı.Çakarlı araç kullananlara rekor cezaYetkisi olmadığı halde araçlarına "çakar" ışık veya sesli cihaz takan sürücüler için cezalar ağırlaştırıldı. İlk ihlal durumunda 138 bin 172 lira, bir yıl içinde tekrarlanması halinde ise 276 bin 345 lira ceza kesilecek. Bu düzenleme, özellikle usulsüz yetki simgelerini kullanan sürücülere caydırıcı olmayı hedefliyor.Kırmızı ışık ihlaline 2 bin 167 lira cezaHız sınırı aşımında aşamalı cezalarHız sınırı ihlallerine ilişkin cezalar, ihlalin boyutuna göre düzenlendi:Ayrıca, aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzeri hız aşımı yapan sürücülerin ehliyetleri bir yıl süreyle iptal edilecek.Engelli alanlarına park edenlere cezaEngellilere ayrılan alanlara park eden sürücüler için ceza miktarı 1.986 lira oldu. Bu uygulama, engellilere yönelik yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor.Alkollü araç kullanmanın cezasıSürücü belgesi, ilk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üç ve üzeri ihlalde ise 5 yıl süreyle geri alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/akaryakitta-otv-zammi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-benzin-motorin-ve-lpg-fiyati-ne-kadar-oldu-1092232885.html

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trafik cezası, trafik para cezası, kırmızı ışık, ehliyet, alkol, çakar, vergi usul kanunu, maliye bakanlığı