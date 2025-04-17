https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/akaryakit-fiyatlarinda-dengesizlik-suruyor-benzine-bir-zam-daha-geldi-1095456276.html

Akaryakıt fiyatlarında dengesizlik sürüyor: Benzine bir zam daha geldi

Akaryakıt fiyatlarında dengesizlik sürüyor: Benzine bir zam daha geldi

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarına 17 Nisan 2025 itibarıyla 97 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları ve detaylar haberimizde.

2025-04-17T10:29+0300

2025-04-17T10:29+0300

2025-04-17T10:29+0300

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Enerji piyasasında yaşanan gelişmeler cepleri doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, benzine 97 kuruşluk yeni bir zam olarak geri döndü. Zam, 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.Motorin ve LPG’de değişiklik yokYeni zam yalnızca benzin fiyatlarına yansıtıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak uzmanlar, döviz ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yakın zamanda bu ürünlerde de fiyat değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.İstanbul’da benzin 45 lirayı aştıZamla birlikte İstanbul’da güncel benzin fiyatları şu şekilde oldu:Ankara’da fiyatlar daha yüksekBaşkent Ankara, en yüksek benzin fiyatı görülen illerden biri oldu. Güncel fiyatlar şöyle:İzmir'de benzin 46 TL'yi aştıİzmir’de zam sonrası akaryakıt fiyatları şu seviyelere ulaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-belli-oluyor-kredi-ve-mevduat-faizleri-icin-yeni-tahmin-1095452593.html

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