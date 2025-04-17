https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/akaryakit-fiyatlarinda-dengesizlik-suruyor-benzine-bir-zam-daha-geldi-1095456276.html
Akaryakıt fiyatlarında dengesizlik sürüyor: Benzine bir zam daha geldi
Akaryakıt fiyatlarında dengesizlik sürüyor: Benzine bir zam daha geldi
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarına 17 Nisan 2025 itibarıyla 97 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları ve detaylar haberimizde.
2025-04-17T10:29+0300
2025-04-17T10:29+0300
2025-04-17T10:29+0300
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Enerji piyasasında yaşanan gelişmeler cepleri doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, benzine 97 kuruşluk yeni bir zam olarak geri döndü. Zam, 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.Motorin ve LPG’de değişiklik yokYeni zam yalnızca benzin fiyatlarına yansıtıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak uzmanlar, döviz ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yakın zamanda bu ürünlerde de fiyat değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.İstanbul’da benzin 45 lirayı aştıZamla birlikte İstanbul’da güncel benzin fiyatları şu şekilde oldu:Ankara’da fiyatlar daha yüksekBaşkent Ankara, en yüksek benzin fiyatı görülen illerden biri oldu. Güncel fiyatlar şöyle:İzmir'de benzin 46 TL'yi aştıİzmir’de zam sonrası akaryakıt fiyatları şu seviyelere ulaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/merkez-bankasinin-faiz-karari-bugun-belli-oluyor-kredi-ve-mevduat-faizleri-icin-yeni-tahmin-1095452593.html
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benzin zammı 17 nisan 2025, akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatı, döviz kuru ve benzin, i̇stanbul benzin fiyatı, ankara motorin, i̇zmir lpg fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatı, zamlı benzin fiyatı
benzin zammı 17 nisan 2025, akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatı, döviz kuru ve benzin, i̇stanbul benzin fiyatı, ankara motorin, i̇zmir lpg fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin litre fiyatı, zamlı benzin fiyatı
Akaryakıt fiyatlarında dengesizlik sürüyor: Benzine bir zam daha geldi
Brent petrol ve dövizdeki artış, benzin fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. 17 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruş zam geldi. Güncel fiyatlar il il açıklandı.
Enerji piyasasında yaşanan gelişmeler cepleri doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, benzine 97 kuruşluk yeni bir zam olarak geri döndü. Zam, 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin ve LPG’de değişiklik yok
Yeni zam yalnızca benzin fiyatlarına yansıtıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir güncelleme yapılmadı. Ancak uzmanlar, döviz ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yakın zamanda bu ürünlerde de fiyat değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
İstanbul’da benzin 45 lirayı aştı
Zamla birlikte İstanbul’da güncel benzin fiyatları şu şekilde oldu:
Anadolu Yakası
: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 44,32 TL, Anadolu Yakası’nda ise 44,20 TL olarak kaldı.
LPG ise sırasıyla 27,39 TL ve 26,79 TL seviyelerinde sabit tutuldu.
Ankara’da fiyatlar daha yüksek
Başkent Ankara, en yüksek benzin fiyatı görülen illerden biri oldu. Güncel fiyatlar şöyle:
İzmir'de benzin 46 TL'yi aştı
İzmir’de zam sonrası akaryakıt fiyatları şu seviyelere ulaştı: