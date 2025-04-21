https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ahmet-hakan-artik-benim-icin-baris-savascisidir-yolun-yolumuzdur-devlet-bahceli-1095545648.html
Ahmet Hakan: Artık benim için barış savaşçısıdır, yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli
Ahmet Hakan: Artık benim için barış savaşçısıdır, yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, Bahçeli'nin son dönemde attığı adımları sıraladı ve "Artık benim için barış savaşçısıdır, yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli" ifadelerini... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:42+0300
2025-04-21T11:42+0300
2025-04-21T11:42+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
mhp
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki kritik adımlarını değerlendiren Ahmet Hakan, madde madde süreci özetledi.Ahmet Hakan'ın bugün kaleme aldığı yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mhp-genel-baskani-bahceliden-tarkana-bassagligi-telefonu-1095521616.html
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ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli
ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli
Ahmet Hakan: Artık benim için barış savaşçısıdır, yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli
Gazeteci Ahmet Hakan, Bahçeli'nin son dönemde attığı adımları sıraladı ve "Artık benim için barış savaşçısıdır, yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki kritik adımlarını değerlendiren Ahmet Hakan, madde madde süreci özetledi.
Ahmet Hakan'ın bugün kaleme aldığı yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
"Çok büyük risk alıp “Terörsüz Türkiye” hedefinin başlatıcısı oldu. “Barışa giden süreç zarar görmesin” diye olağanüstü titizlendi. DEM’i özgürleşmeye teşvik eden isim haline geldi. Kendisine bir adım atana o bin adım atmaya başladı. İmamoğlu davasının bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu. CHP’ye kayyum tartışmasının boş beleş bir tartışma olduğunu söyledi. Bulanık suda balık avlamaya kalkan soytarılara “şeytan” dedi. En son baktım: Annesini kaybeden Tarkan’ı arayıp başsağlığı dilemiş. Devlet Bahçeli, artık benim için...Barış savaşçısıdır. “Terörsüz Türkiye” emelinin yılmaz bekçisidir. Boş tartışma, lüzumsuz tantana durdurucusudur. Ayrışma ve kutuplaşma karşıtı fiillerin odağıdır. Kendi adıma konuşuyorum: Yolun yolumuzdur Devlet Bahçeli."