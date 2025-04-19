https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mhp-genel-baskani-bahceliden-tarkana-bassagligi-telefonu-1095521616.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Tarkan'a başsağlığı telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Tarkan'a başsağlığı telefonu
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesini kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T17:48+0300
2025-04-19T17:48+0300
2025-04-19T17:48+0300
yaşam
neşe tevetoğlu
mhp
tarkan
devlet bahçeli
başsağlığı
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Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü şarkıcıyı arayarak başsağlığı diledi. Mynet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarkanin-annesi-nese-tevetoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-tabutuna-sarildi-gozyaslarini-tutamadi-1095467885.html
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neşe tevetoğlu, mhp, tarkan, devlet bahçeli, başsağlığı
neşe tevetoğlu, mhp, tarkan, devlet bahçeli, başsağlığı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Tarkan'a başsağlığı telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesini kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü şarkıcıyı arayarak başsağlığı diledi.
Mynet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.