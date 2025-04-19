https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/mhp-genel-baskani-bahceliden-tarkana-bassagligi-telefonu-1095521616.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Tarkan'a başsağlığı telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Tarkan'a başsağlığı telefonu

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesini kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T17:48+0300

2025-04-19T17:48+0300

2025-04-19T17:48+0300

yaşam

neşe tevetoğlu

mhp

tarkan

devlet bahçeli

başsağlığı

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Ünlü sanatçı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü şarkıcıyı arayarak başsağlığı diledi. Mynet'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybeden sanatçı Tarkan'ı arayarak başsağlığı diledi. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarkanin-annesi-nese-tevetoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-tabutuna-sarildi-gozyaslarini-tutamadi-1095467885.html

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neşe tevetoğlu, mhp, tarkan, devlet bahçeli, başsağlığı