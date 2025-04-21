https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kelloggdan-ukrayna-degerlendirmesi-biktik--1095539346.html

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg’dan Ukrayna değerlendirmesi: ‘Bıktık’

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg’dan Ukrayna değerlendirmesi: ‘Bıktık’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ülkesinin Ukrayna'daki çatışmadan yorulduğunu belirtti. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T09:25+0300

2025-04-21T09:25+0300

2025-04-21T09:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

keith kellogg

ukrayna

marco rubio

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’a açıklamasında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinden çekilebilecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Kellogg, “(Rubio’nun) Sözleri sertti ama öyle olmak zorundaydı çünkü olup bitenlerden bıktık. Dünyada ABD’nin müdahil olması gereken başka pek çok mesele var” dedi.ABD’li yetkili, çatışmanın aşırı uzun sürdüğünü ancak müzakerelerde hâlâ başarı olasılığı olduğunu söyledi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesinin Ukrayna'ya uzun süredir yardım ettiğini ancak artık başka bir şeye odaklanması gerektiğini dile getirmişti. Kiev ve Moskova'nın barış konusunda ciddi olmaları halinde Washington’un yardıma hazır olduğunu, aksi takdirde “başka şeylerle uğraşacağını” kaydetmişti.ABD Başkanı Donald Trump, taraflardan birinin müzakere sürecini sabote etmesi durumunda, bu süreçten çekilmekle tehdit etmişti.

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abd, keith kellogg, ukrayna, marco rubio