https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdde-bir-hata-daha-gsa-calisanlarina-gizli-dosyalara-erisim-verildi-1095542904.html

ABD’de bir hata daha: GSA çalışanlarına gizli dosyalara erişim verildi

ABD’de bir hata daha: GSA çalışanlarına gizli dosyalara erişim verildi

Sputnik Türkiye

ABD’de 11 binden fazla personeli olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA) çalışanlarına, aralarında Beyaz Saray’ın kat planlarının da olduğu potansiyel olarak hassas... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T10:23+0300

2025-04-21T10:23+0300

2025-04-21T10:42+0300

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Washington Post gazetesi, “Gizli belgeleri içeren bir Google Drive klasörü, 11 bin 200'den fazla çalışandan oluşan GSA işgücünün tamamıyla ihmalkâr bir şekilde paylaşıldı” diye bildirdi.İlk belge paylaşımı vakasının 2021 yılında bir bakanlık çalışanının Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın planını içeren bir dosyanın paylaşım ayarlarını bilmeden değiştirmesiyle meydana geldiği bildirildi.Kat planlarına ek olarak, diğer belgeler Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için bir anti-patlama kapısı ile ilgili bilgileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına yardımcı olan bir tedarikçinin banka hesap bilgilerini içeriyordu.GSA çalışanlarının 15 dosyadan en az 10'unun içeriğini görmenin yanı sıra, belgeleri düzenleme fırsatını da elde ettiği belirtilmişti.Bilişim uzmanlarının geçen hafta dosyaların sahiplerini tespit ettiği ve belgelere erişim kısıtlandığı kaydedildi.

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abd, google drive, washington post, donald trump, gizli belge