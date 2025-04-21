https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdde-bir-hata-daha-gsa-calisanlarina-gizli-dosyalara-erisim-verildi-1095542904.html
ABD’de bir hata daha: GSA çalışanlarına gizli dosyalara erişim verildi
ABD’de bir hata daha: GSA çalışanlarına gizli dosyalara erişim verildi
Sputnik Türkiye
ABD’de 11 binden fazla personeli olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA) çalışanlarına, aralarında Beyaz Saray’ın kat planlarının da olduğu potansiyel olarak hassas... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T10:23+0300
2025-04-21T10:23+0300
2025-04-21T10:42+0300
dünya
abd
google drive
washington post
donald trump
gizli belge
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Washington Post gazetesi, “Gizli belgeleri içeren bir Google Drive klasörü, 11 bin 200'den fazla çalışandan oluşan GSA işgücünün tamamıyla ihmalkâr bir şekilde paylaşıldı” diye bildirdi.İlk belge paylaşımı vakasının 2021 yılında bir bakanlık çalışanının Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın planını içeren bir dosyanın paylaşım ayarlarını bilmeden değiştirmesiyle meydana geldiği bildirildi.Kat planlarına ek olarak, diğer belgeler Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için bir anti-patlama kapısı ile ilgili bilgileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına yardımcı olan bir tedarikçinin banka hesap bilgilerini içeriyordu.GSA çalışanlarının 15 dosyadan en az 10'unun içeriğini görmenin yanı sıra, belgeleri düzenleme fırsatını da elde ettiği belirtilmişti.Bilişim uzmanlarının geçen hafta dosyaların sahiplerini tespit ettiği ve belgelere erişim kısıtlandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abdnin-ukrayna-ozel-temsilcisi-kelloggdan-ukrayna-degerlendirmesi-biktik--1095539346.html
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abd, google drive, washington post, donald trump, gizli belge
abd, google drive, washington post, donald trump, gizli belge
ABD’de bir hata daha: GSA çalışanlarına gizli dosyalara erişim verildi
10:23 21.04.2025 (güncellendi: 10:42 21.04.2025)
ABD’de 11 binden fazla personeli olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA) çalışanlarına, aralarında Beyaz Saray’ın kat planlarının da olduğu potansiyel olarak hassas belgeler içeren bir Google Drive klasörüne yanlışlıkla erişimin sağlandığı belirtildi.
Washington Post
gazetesi, “Gizli belgeleri içeren bir Google Drive klasörü, 11 bin 200'den fazla çalışandan oluşan GSA işgücünün tamamıyla ihmalkâr bir şekilde paylaşıldı” diye bildirdi.
İlk belge paylaşımı vakasının 2021 yılında bir bakanlık çalışanının Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın planını içeren bir dosyanın paylaşım ayarlarını bilmeden değiştirmesiyle meydana geldiği bildirildi.
Kat planlarına ek olarak, diğer belgeler Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için bir anti-patlama kapısı ile ilgili bilgileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına yardımcı olan bir tedarikçinin banka hesap bilgilerini içeriyordu.
GSA çalışanlarının 15 dosyadan en az 10'unun içeriğini görmenin yanı sıra, belgeleri düzenleme fırsatını da elde ettiği belirtilmişti.
Bilişim uzmanlarının geçen hafta dosyaların sahiplerini tespit ettiği ve belgelere erişim kısıtlandığı kaydedildi.