https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abd-basini-washington-cozum-icin-kievden-bazi-tavizler-vermesini-bekliyor-1095546310.html

ABD basını: Washington, çözüm için Kiev'den bazı tavizler vermesini bekliyor

ABD basını: Washington, çözüm için Kiev'den bazı tavizler vermesini bekliyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kiev'den NATO'ya katılmayı reddetmek de dahil tavizler beklediği ve Washington'un Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyabileceği belirtildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T11:28+0300

2025-04-21T11:28+0300

2025-04-21T11:28+0300

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Ukrayna krizini çözmek için Kiev'den beklediği adımlarla ilgili bir habere yer verdi.WSJ'ye konuşan kaynaklar, ABD'nin Ukrayna'dan NATO'ya katılmayı reddetmek de dahil tavizler beklediğini ve Washington'un Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyabileceğini söyledi.Haberde Washington'un şu anda Kiev'den gelecek yanıtı beklediği kaydedilirken kaynaklar, cevabın bu hafta sonu Londra'da yapılması planlanan ABD, Ukrayna ve Avrupa yetkilileri arasındaki toplantıda sunulmasının beklendiğini ifade etti.Kaynaklar, Kiev'in vereceği yanıta göre ABD, AB ve Ukrayna'nın pozisyonlarının örtüşmesi halinde Rusya'ya öneriler sunulabileceğini ve Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı yeniden ziyaret edebileceğini de belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-ukrayna-paskalya-ateskesi-boyunca-4900-ihlal-gerceklestirdi-1095542513.html

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abd, kiev, ukrayna, wall street journal (wsj), ab, rusya, nato, kırım