Afgan uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Kiev yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor

Mevcut durum Ukrayna'nın lehine değil. Saldırı operasyonları yürütme motivasyonunu ve kabiliyetini kaybetti, ancak saldırı şansı bulursa bazı eylemlerde bulunabilir. Genel olarak Ukrayna yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor ve ateşkesi ilerletmeye çalışıyor. Ancak Rusya'yı vurma şansı doğarsa ateşkes bozulabilir.

Ateşkesin uzatılması ise, Ukrayna'nın Avrupalı ve Batılı ortaklarıyla istişare etmesi için doğru koşulları yaratabilecek yeni duruma bağlı. İki önemli husus var: Birincisi, ABD ile bir maden anlaşması imzalanması; ikincisi ise ABD'nin müzakereler iyi gitmezse Ukrayna meselesinden uzaklaşabileceği mesajı. Bu durum Ukrayna için hem bir umut kaynağı hem de bir tehdit olabilir.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı Ukrayna'nın ABD'den uğradığı hayal kırıklığının seviyesine ve Avrupalı ortakların garanti sağlama kabiliyetine bağlı. Genel olarak Ukrayna şu anda en iyi seçeneğin mevcut durumu korumak olduğunu düşünüyor ve koşulların kendi aleyhine daha da kötüleşmesini önlemeye çalışıyor.