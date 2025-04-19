https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/afgan-uzmandan-paskalya-ateskesi-degerlendirmesi-kiev-yeni-gercekleri-kabul-etmeye-hazirlaniyor-1095525404.html
Afgan uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Kiev yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor
Afgan uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Kiev yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Afgan siyaset uzmanı Sardar Mohammad Rahimi, ABD ile maden anlaşması imzalanması ve Washington’un 'müzakereler iyi gitmezse Ukrayna meselesinden... 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T22:37+0300
2025-04-19T22:37+0300
2025-04-19T22:35+0300
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Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendiren Mohammad Rahimi, mevcut durumun Ukrayna'nın lehine olmaması nedeniyle Kiev’in yeni gerçekleri kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.Afgan uzman, Ukrayna’nın saldırı harekatını yürütme motivasyonu ve kabiliyetini kaybettiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/donbasstaki-fransiz-savas-muhabiri-rusya-paskalya-ateskesiyle-bir-iyi-niyet-jesti-yapti-1095524844.html
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rusya, paskalya, ateşkes, avrupa, batı, ukrayna, kiev, abd, donald trump, vladimir zelenskiy, himars
rusya, paskalya, ateşkes, avrupa, batı, ukrayna, kiev, abd, donald trump, vladimir zelenskiy, himars
Afgan uzmandan Paskalya ateşkesi değerlendirmesi: Kiev yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor
Afgan siyaset uzmanı Sardar Mohammad Rahimi, ABD ile maden anlaşması imzalanması ve Washington’un 'müzakereler iyi gitmezse Ukrayna meselesinden uzaklaşabileceği' mesajının Kiev için hem bir umut kaynağı hem de bir tehdit olduğunu belirtti.
Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkes kararını Sputnik’e değerlendiren Mohammad Rahimi, mevcut durumun Ukrayna'nın lehine olmaması nedeniyle Kiev’in yeni gerçekleri kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.
Afgan uzman, Ukrayna’nın saldırı harekatını yürütme motivasyonu ve kabiliyetini kaybettiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
Mevcut durum Ukrayna'nın lehine değil. Saldırı operasyonları yürütme motivasyonunu ve kabiliyetini kaybetti, ancak saldırı şansı bulursa bazı eylemlerde bulunabilir. Genel olarak Ukrayna yeni gerçekleri kabul etmeye hazırlanıyor ve ateşkesi ilerletmeye çalışıyor. Ancak Rusya'yı vurma şansı doğarsa ateşkes bozulabilir.
Ateşkesin uzatılması ise, Ukrayna'nın Avrupalı ve Batılı ortaklarıyla istişare etmesi için doğru koşulları yaratabilecek yeni duruma bağlı. İki önemli husus var: Birincisi, ABD ile bir maden anlaşması imzalanması; ikincisi ise ABD'nin müzakereler iyi gitmezse Ukrayna meselesinden uzaklaşabileceği mesajı. Bu durum Ukrayna için hem bir umut kaynağı hem de bir tehdit olabilir.
Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı Ukrayna'nın ABD'den uğradığı hayal kırıklığının seviyesine ve Avrupalı ortakların garanti sağlama kabiliyetine bağlı. Genel olarak Ukrayna şu anda en iyi seçeneğin mevcut durumu korumak olduğunu düşünüyor ve koşulların kendi aleyhine daha da kötüleşmesini önlemeye çalışıyor.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 18 Mart'ta yapılan telefon görüşmelerinin ardından Rusya, ABD liderinin enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin 30 günlük bir moratoryum önerisini kabul etmişti. Vladimir Zelenskiy de öneriyi destekleyeceklerini söylemiş, ancak Kiev daha sonra bu anlaşmayı defalarca ihlal etmişti. Enerji altyapısına yönelik saldırılara ilişkin moratoryum, Rusya ve Ukrayna arasında olası barış anlaşmalarına yönelik ilk adımdı. Ancak anlaşmalara rağmen Kiev rejiminin moratoryum şartlarını ihlal etmesi, çözüme hazır olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor.
Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında toplam 75 bin 170’ten fazla askerin yanı sıra 411 tank, 2 bin 280 zırhlı muharebe aracı, 625 topçu sistemi, 15’i ABD yapımı HIMARS ve 7’si MLRS olmak üzere 61 çoklu roketatar ve diğer teçhizatı kaybetti.