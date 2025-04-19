https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ankaralilara-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-sel-su-baskini-dolu-ve-ruzgara-dikkat-1095513847.html

Ankaralılara Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat

Ankaralılara Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T12:21+0300

2025-04-19T12:21+0300

2025-04-19T12:21+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara valiliği

ankara

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

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Ankara'da bugün yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.Valilik de uyardıAnkara Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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