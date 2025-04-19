https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/ankaralilara-meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-sel-su-baskini-dolu-ve-ruzgara-dikkat-1095513847.html
Ankaralılara Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat
Ankaralılara Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı 19.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-19T12:21+0300
2025-04-19T12:21+0300
2025-04-19T12:21+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ankara valiliği
ankara
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sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Ankara'da bugün yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.Valilik de uyardıAnkara Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/hafta-sonu-plani-yapanlar-dikkat-meteoroloji-saat-verip-uyardi-bu-illerde-yagis-ve-firtina-var-1095510786.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ankara valiliği, ankara, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Ankaralılara Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sel, su baskını, dolu ve rüzgara dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı
Ankara'da bugün yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
Ankara Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıda bulundu:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."